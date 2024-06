Su eBay prezzi assurdi per gli iPhone 15 e iPhone 15 Pro

Pubblicità

Su eBay un nuovo codice sconto porta a prezzi assurdi gli iPhone 15. Parliamo di quasi i modelli: iPhone 15, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Pubblicare ciascuno sconto per tagli e colori sarebbe difficile, ma facciamo qualche esempio

Come accennato parliamo proprio degli ultimi iPhone, quelli lanciato lo scorso autunno. Le novità non le riassumiamo qui. Sono ben noti nel loro profilo caratterizzato, tra le altre cose, dal tasto azione e dallo chassis in titanino (per i modelli Pro) e dalla nuova fotocamera motlo evoluta per iPhone 15.

La notizia qui sta nel fatto che questi modelli li trovate spesso in sconto. Ma al momento sarà difficilissimo trovarli a prezzi migliori di questi. Si tratta della combinazione di prezzi eBay che spesso sono davvero favorevoli e di un codice sconto che li ribassa ulteriormente i 35€.

Per avere i prezzi che indichiamo sopra, dovrete aggiungere gli iPhone al carrello e applicare il codice PSPRGIU24.

Il venditore per tutti questi iPhone è PC Distribution, un affidabilissimo venditore che ha un grande credito presso gli utilizzatori della piattaforma di vendita di eBay. Ha quasi 130mila giudizi con riscontro positivo per il 99,7% dei casi.

Click qui per partire ed esplorare i vari colori disponibili