Oprah Winfrey blocca documentario sulla sua vita che doveva essere trasmesso su Apple TV Plus

Un documentario in due parti sulla vita di Oprah Winfrey (popolare produttrice, attrice, conduttrice di talk show, filantropa e CEO di OWN) che doveva essere tramesso su Apple TV+ non sarà più disponibile perché la stessa Winfrey ha riacquistato i diritti, bloccando la distribuzione.

Il documentario in questione era stato annunciato nel 2021, indicato come la ricostruzione di 25 anni di storia americana dal punto di vista di Winfrey, un progetto curato da Kevin MacDonald e Lisa Erspamer.

Dopo che era stata resa nota la decisione di lavorare sul questo progetto nel 2021, per anni non si è saputo più nulla e ora Page Six riferisce che Oprah dopo il completamento ha riacquistato i diritti sul documentario da Apple TV+.

Non è chiaro quale sia l’oggetto del contendere; secondo alcune fonti, Oprah avrebbe voluto modifiche ad alcune parti del documentario, e MacDonald avrebbe rifiutato; secondo altri, i problemi non hanno a che fare con i contenuti ma semplicemente secondo Oprah “non era il momento di realizzare un documentario”.

Il riacquisto dei diritti sarà in ogni caso costato un bel po’; le cifre non sono state rese note: c’è chi parla di milioni di dollari, altri riferiscono di numeri inferiori alle sette cifre.

Apple e Oprah Winfrey avevano annunciato nel 2018 un’esclusiva collaborazione pluriennale che avrebbe dovuto portare alla creazione di programmi originali sfruttando la capacità di Oprah di coinvolgere il pubblico di tutto il mondo, progetti che avrebbero dovuto essere rilasciati come parte di una serie di contenuti originali prodotti da Apple. La relazione tra Apple e Oprah si è conclusa nel 2022.

