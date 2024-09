AlgoOS 2.0 rivoluziona le macchine ad incisione laser

Pubblicità Non tutte le macchine ad incisione laser sono uguali. Di certo le AlgoLaser si distinguono dalla massa perché possono fare affidamento su un sistema di controllo che è tra i più semplici e funzionali del settore. Stiamo parlando dell’ultimo sistema operativo AlgoOS 2.0 disponibile sui monitor integrati nelle macchine Alpha MK2 e DIY KIT MK2 che, grazie alla sua interfaccia innovativa, trasforma l’intero processo di incisione rendendolo semplice come usare uno smartphone. Si fa tutto dallo schermo touch IPS da 3.5 pollici, che offre un controllo molto più reattivo rispetto agli schermi integrati nelle macchine concorrenti, e con una interfaccia che come dicevamo è semplice come quella degli smartphone, rendendo così l’uso facile anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo dell’incisione laser. C’è la connessione WiFi che si attiva in un solo click e permette di aggiornare il software senza la necessità di collegare alcun cavo. Per quanto riguarda invece il taglio e l’incisione al laser, per ciascun materiale il sistema offre già un corposo set di impostazioni predefinite per procedere rapidamente ottenendo i risultati desiderati, pur lasciando massima libertà di personalizzazione per adattare ogni dettaglio alle proprie esigenze creative. Basta poi un solo click per dare il via al processo direttamente dallo schermo, senza dover collegare un computer. Questo permette di risparmiare spazio nel proprio ambiente di lavoro e rende l’intero flusso molto più intuitivo. Il software include anche una funzione che permette di riprendere l’incisione dal punto esatto in cui si era interrotta, nel caso di una pausa o un’interruzione della rete elettrica, garantendo precisione e continuità nel lavoro. Inoltre, prima di iniziare, è possibile visualizzare un’anteprima del risultato direttamente sullo schermo, per assicurarsi che il progetto finale rispecchi perfettamente le aspettative. I prodotti disponibili Fra i prodotti disponibili che già possono usufruire dell’aggiornamento citiamo i seguenti. Algolaser Diy Kit MK2(5w/10w)

In regalo: ottieni un Plywood Set (10 pezzi) del valore di 39 dollari gratis

Prezzo:299 o 369 dollari Algolaser Alpha MK2(20w)

Coupon:MK100

Prezzo:649 dollari Algolaser Delta(20/40w)

Coupon(Delta 20W ):DELTA599

Prezzo:699 dollari Per maggiori informazioni su Algo OS visitate questa pagina. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore. Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.

