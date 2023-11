L’Apple Premium Partner C&C si espande anche in Svezia

Dopo l’espansione in Francia il marchio italiano C&C taglia un ulteriore traguardo nel suo processo di internazionalizzazione e porta la sua insegna in Svezia aggiungendo 14 nuovi punti vendita.

Si tratta di un passo importante per l’azienda italiana guidata dai fratelli Gigli che con questa mossa accresce la sua rete di vendita nel nord Europa. Grazie all’acquisizione di MacSupport, gruppo svedese nato nel 1986 è ad oggi il più grande rivenditore Apple del Paese nonché Apple Premium Partner e Apple Authorised Education Specialist.

Con quasi 200 risorse umane, Mac support conta 14 negozi dislocati in 12 città: Stoccolma, Västra Frölunda, Luleå , Lund, Malmö, Nacka, Örebro, Östersund, Skellefteå, Sundsvall, Umeå e Västerås.

C&C mette in risalto la propria crescita: “la capacità di entrare in nuovi mercati europei conferma la solidità della nostra strategia di espansione internazionale. Siamo consapevoli delle sfide che possono emergere e siamo pronti a superarle con determinazione. Il nostro impegno sarà quello di mantenere una crescita sostenibile, adattandoci alle specificità di ciascun mercato e garantendo la qualità dei nostri servizi.”

“La presenza di C&C all’estero è parte di una strategia a lungo termine e guardando avanti siamo ottimisti riguardo alle ulteriori opportunità che si presenteranno. Continueremo a esplorare nuovi mercati e ad accrescere la nostra presenza a livello globale rispondendo alle esigenze di un mondo sempre più interconnesso”.

Salgono così a 84 gli store C&C presenti in Europa, tra i 48 italiani, i 22 francesi e i 14 svedesi, per un totale di “900 talenti in grado di rispondere alle esigenze del mercato Apple in ambito B2C, B2B e Education”.