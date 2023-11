Black Friday, HUAWEI Watch GT 3 46 mm a 159 euro

Con l’evoluzione della tecnologia, gli smartwatch diventano essenziali per coloro che cercano di mantenere uno stile di vita attivo e monitorare la propria salute in modo efficiente. Il Huawei Watch GT 3 46 mm si presenta come un compagno ideale, offrendo una serie di funzionalità progettate per soddisfare le esigenze degli appassionati di fitness e benessere, senza rinunciare ovviamente alle notifiche direttamente al polso. Su Amazon si acquista a 159 euro per questo Black Friday 2023.

Uno dei punti di forza del Huawei Watch GT 3 46 mm è la sua batteria di lunga durata. Con una singola carica completa, questo smartwatch promette un’autonomia fino a 14 giorni. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata da chi desidera concentrarsi sulle proprie attività quotidiane senza la preoccupazione costante di dover ricaricare il dispositivo. Inoltre, la compatibilità con la ricarica wireless aggiunge comodità, consentendo agli utenti di utilizzare il proprio smartphone per una ricarica inversa in caso di dimenticanza del caricabatterie.

Il Huawei Watch GT 3 46 mm va oltre il semplice tracciamento delle attività fisiche, offrendo una vasta gamma di funzionalità per il monitoraggio della salute. La misurazione automatica della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) è una di queste caratteristiche cruciali. Indipendentemente dall’attività svolta o dal momento della giornata, questo smartwatch fornisce una misurazione continua delle concentrazioni di ossigeno nel sangue, garantendo un monitoraggio dettagliato.

Grazie alla sua capacità di analizzare lo storico delle attività, il Huawei Watch GT 3 46 mm si trasforma in un coach personale per chi ama correre. Indipendentemente dal livello di esperienza, l’orologio è in grado di valutare le capacità motorie dell’utente e creare piani di allenamento personalizzati per migliorare le prestazioni nella corsa quotidiana o prepararsi a gare più impegnative.

La tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca è stata potenziata con fotosensori integrati in una struttura circolare e fotodiodi per assorbire la luce. Questo, combinato con una lente curva in vetro, riduce le interferenze della luce esterna e garantisce una misurazione precisa della frequenza cardiaca.

Huawei Watch GT 3 46 mm supporta oltre 100 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, escursionismo, nuoto, salto della corda e sci. La possibilità di riprodurre musica direttamente dall’orologio e la funzione di gestione delle chiamate lo rendono ancor più versatile.

Solitamente il prezzo di questo smartwatch è di circa 250 euro, ma al momento lo si acquista con 100 euro di sconto cliccando direttamente a questo indirizzo su Amazon.