Tim Cook parteciperà alla Sun Valley Conference

Anche quest’anno il CEO di Apple, Tim Cook, è nell’elenco degli amministratori di grandi aziende del mondo UT e non solo che parteciperanno alla Sun Valley Conference che inizia mercoledì 6 luglio.

Lo riferisce il sito Deadline evidenziano che si tratta di un incontro annuale tra miliardari, sospeso solo nel 2020 per via del COVID.

L’evento in questione è organizzato dalla banca d’investimento Allen & Co. L’incontro è informale e pensato per far ritrovare elementi di spicco nel mondo dell’IT, incontri dai quali dovrebbero / potrebbero nascere nuove idee. Se il defunto CEO di Apple Steve Jobs non amava questi incontri, lo stesso non si può dire di Cook, il quale è indicato da anni nella lista degli invitati.

Ospitata dalla banca d’investimento Allen & Co. alla Sun Valley conference partecipano centinaia di importarti personaggi nel settore dell’IT prendendo parte a diverse conferenze, gruppi di lavoro e tavole rotonde relative a importanti questioni del mondo dei media, delle imprese, della tecnologia, sulla politica, ecc. Com’è facile immaginare, da un simile raduno emergono sempre dettagli interessanti e nel corso di questi appuntamenti spesso (magari durante pranzi o incontri a porte chiuse) nascono le basi per nuovi accordi.

Qui sarebbe nata l’idea dell’acquisizione di ABC da parte di Disney nel 1995 e anche l’acqusizione del Washington Post da parte di Jeff Bezos (Amazon) nel 2013.

Oltre a Tim Cook, all’evento di quest’anno è prevista la partecipazione di Elon Musk (Tesla), Mark Zuckerberg (Meta), Andy Jassy (Amazon), e Sundar Pichai (Google).

Nel 2019 il CEO di Apple Tim Cook avrebbe esortato il CEO e fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, a eliminare tutte le informazioni sugli utenti che la sua azienda aveva raccolto da app terze parti. Anche Eddy Cue – senior vice president of Services di Apple – ha partecipato a questo incontro nel 2019.

Sun Valley è una cittadina conosciuta per un noto comprensorio sciistico; in passato la stazione ha ospitato alcune gare della coppa del mondo di sci alpino.