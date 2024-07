Come attivare i suoni di accensione e spegnimento stile Mac su iPhone

Pubblicità

Un paio di click e anche il vostro iPhone può emettere un suono all’avvio e allo spegnimento, proprio come accade sui Mac. Sui telefoni di Apple infatti questo tipo di segnale acustico non c’è mai stato; al contrario sui computer è da sempre una costante. Una differenza su cui si potrebbe parlare per ore, ma concentriamoci sui fatti. C’è una novità: anche sugli iPhone adesso si può attivare.

Apple ha infatti aggiunto questa possibilità attraverso una funzione di Accessibilità di cui si parlava già ai tempi della beta di iOS 16. È disponibile per gli iPhone della gamma 14 e dell’ultima linea numero 15, e si attiva seguendo pochi semplici passaggi di cui vi parliamo in questo articolo.

Come dicevamo si tratta di una funzione di accessibilità perché effettivamente può essere molto utile per chi ha qualche disabilità visiva: attivandola, si può contare sul fatto che verrà emesso un suono sia all’accensione che allo spegnimento del telefono, in modo da identificare più facilmente queste due fasi anche senza dover guardare lo schermo.

Tuttavia possono attivarla tutti quelli che lo desiderano, anche solo per il semplice gusto di rendere il telefono un po’ più simile al proprio Mac. Prima di procedere con le spiegazioni in realtà molto stringate ci teniamo a precisare che i due suoni sono completamente diversi dal quelli del computer, progettati appositamente per gli iPhone. Se siete curiosi, seguite le nostre istruzioni per poterli ascoltare.

Come attivare i suoni di accensione e spegnimento su iPhone

Per attivare (o disattivare, se li avevate già attivati ma non vi ricordate come) i suoni di accensione e spegnimento su iPhone è sufficiente:

Avviare l’app Impostazioni ;

; Aprire la scheda Accessibilità ;

; Selezionare la sezione Audio ed effetti visivi ;

; Attivare l’interruttore Suoni di accensione e spegnimento per riprodurre un suono quando iPhone viene acceso o spento.

Ed ecco fatto: l’operazione nostalgia è servita.

Altre guide…

Lo sapevate che su Macitynet trovate centinaia di altri tutorial su iPhone, iPad, ma anche su Mac e Apple Watch? Vi basta cliccare sul nome del dispositivo che vi interessa per sfogliarli tutti selezionando poi quelli che desiderate leggere. Tutti i tutorial per iOS 17 sono nella sezione dedicata al sistema operativo e ai suoi aggiornamenti.