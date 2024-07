Estate a suon di musica con gli altoparlanti JBL in sconto su Amazon

Pubblicità

Se state per partire per le vacanze ricordatevi di mettere in valigia lo speaker per amplificare la musica da ascoltare al mare, a bordo piscina e nelle cenette romantiche in riva al mare.

Come? non ne avete neanche uno? allora approfittate degli sconti attualmente in corso su Amazon su due ottimi prodotti di JBL che faranno senz’altro al caso vostro.

JBL Xtreme 4

Questo altoparlante dispone di due woofer, due driver e due bassi che offrono un suono dinamico e coinvolgente, e gode di certificazione di impermeabilità IP67 beneficiando quindi del massimo livello di protezione contro l’acqua.

La batteria promette fino a 24 ore di riproduzione continua con la possibilità di sostituzione per una durata prolungata. Inoltre, può funzionare come powerbank per ricaricare il telefono.

È dotato di Bluetooth 5.3 con funzionalità audio LE e può connettersi a più diffusori tramite Auracast, così da poter essere accoppiato ad un altro altoparlante per creare una diffusione stereofonica o a diversi multi-speaker per riprodurre la stessa musica in sincrono per tutta la casa.

Ottimo anche dal punto di vista della sostenibilità perché utilizza il 70% di plastica riciclata post-consumo (PCR) e il 100% di tessuto PCR per la griglia dei diffusori.

JBL Xtreme 4 è disponibile in blu, camouflage e nero e generalmente costa 349,99 € ma in questo momento si può comprare su Amazon con un piccolo sconto a 335 €.

JBL Go 4

Questo modello promette bassi ricchi e vibranti, più incisivi rispetto al suo predecessore. Realizzato per essere portato ovunque, ha una silhouette aggiornata e un cinturino più ampio e resistente, che lo rende più facile da maneggiare.

Con un’autonomia fino a 7 ore e disponibile in sei varianti di colore, come l’altro è waterproof e antipolvere grazie alla certificazione IP67.

Ed è presente anche qui la connettività Auracast per l’accoppiamento stereo o multi-speaker tra diversi diffusori.

Stesse caratteristiche infine dal punto di vista della sostenibilità, con il 70% di plastica riciclata post-consumo (PCR) e il 100% di tessuto PCR per la griglia dei diffusori.

JBL Go 4 costa 49,99 € ma al momento su Amazon è scontato a 36,99 €.

