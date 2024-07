Se pensate che l’iPhone da 1 TB sia poco, aspettate un paio d’anni

Pubblicità

1 TB di Ram vi pare poco per un iPhone? Forse siete un po’ troppo golosi di spazio, ma se avrete un pochino di pazienza anche i vostri più rosei sogni saranno soddisfatti: nel 2026 potrebbero apparire telefoni Apple con 2 TB di Ram.

La prospettiva viene paventata dalla società di ricerche di mercato Trendforce che attribuisce ad Apple uno specifico interesse ad incorporare memorie fondate sulla tecnologia denominata QLC (quad-level cell) nei modelli in arrivo per quell’anno.

Le memorie QLC non sono del tutto nuove. Se ne parla da anni e si sono già viste in prodotti commerciali. È grazie a queste memorie che è stato possibile incrementare la densità di memoria di dischi SSD senza incidere eccessivamente sui costi. Grazie ad essa le unità SSD utilizzano 4 bit per cella, anziché i due o i tre bit consentiti dalle memorie flash TLC (Triple Level Cell) e MLC (Multi-level Cell), consentendo in poche parole di memorizzare più dati e raggiungere maggiori valori di densità.

Attualmente Apple usa memorie TLC (triple level cell); QLC renderebbe possibile aumentare considerevolmente la memoria, fino ad appunto raddoppiarla, senza incidere sullo spazio occupato sulla scheda madre. Oltre al resto le memorie QLC riducono anche i costi al confronto con quelle TLC, il che non guasta visto quanto costano oggi dispositivi portatili (come gli iPad Pro) che arrivano a 2 Tb di memoria.

Ad adottare per primi le memorie QLC potrebbero essere alcuni concorrenti di Apple già tra fine di quest’anno ed inizio 2025. Apple, spiega Trendforce, potrebbe avere la possibilità di usare questo tipo di componenti nel 2016 quando verrà lanciato iPhone 17 e quando dovrebbe debuttare anche il telefono “sottile” di cui abbiamo parlato questa mattina.

In realtà nei mesi scorsi alcune fonti sempre da Taiwan avevano affermato che Apple sarebbe stata pronta ad adottare dischi da 2 TB già con iPhone 16. La tecnologia QLC, dicono sempre da Taiwan sarebbe utile anche per gli iPhone da 1 Tb che a questo punto potrebbero costare meno di oggi, visto che le memorie QLC come detto sono meno costose di quelle TLC.

Tutto questo però va preso con le molle. In fondo già lo scorso anno si era parlato, senza merito, di iPhone 15 da 2 TB.