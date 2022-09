Nell’iPhone 14 un suono di avvio all’accensione stile Mac

Una nuova funzionalità nella sezione Accessibilità permette di attivare o disattivare un segnale acustico subito dopo aver premuto il pulsante per accendere o spegnere l’iPhone 14.

Lo riferisce Steven Aquino, esperto di tecnologie assistive (che semplificano e rendono accessibile l’uso dei dispositivi anche a persone con disabilità), e che compara il suono di avvio a quello che era possibile sentire sui vecchi Mac.

L’account Twitter AppleSWUpdates ha condiviso un’anteprima del suono in questione, estratto dalla Release Candidate di iOS 16. Stando a quando riferisce lo sviluppatore Steve Moser, la funzionalità è attivabile dalla sezione Accessibilità delle Impostazioni: da qui è presente una opzione che consente di attivare/disattivare il suono di avvio, utile per pemrmettere all’utente di rendersi conto quando il telefono viene accesso o spento.

iPhone 14 Pro will have the option for a startup and shut down sound https://t.co/ui0jPcHR9i pic.twitter.com/RHcuwQYuqA

— Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 8, 2022