Xiaomi presenta Mi 11 5G, Snapdragon 888 per uno smartphone al top

Xiaomi ha presentato nelle scorse ore a livello globale Mi 11 5G, il nuovo flagship della popolare serie di smartphone Mi. Il dispositivo debutta con alcuni miglioramenti rispetto al suo predecessore, tra cui un chipset Qualcomm Snapdragon 888, una tripla fotocamera posteriore da 108MP, e una ricarica wireless da 50W.

A livello multimediale il dispositivo vanta una tripla fotocamera da 108MP e una serie di modalità video AI avanzate. Dotato di un sensore grandangolare da 108MP, propone anche una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP e un obiettivo telemacro da 5MP a completamento della configurazione posteriore. Sulla parte anteriore è, invece, presente una fotocamera da 20MP punch-hole, che riduce al minimo le cornici sulla schermata home.

Dotato di modalità notturna, non mancano funzionalità AI, sei per la precisione, da Parallel World – che duplica e inverte la scena per dare l’impressione di un mondo specchiato – a Freeze Frame Video – che freeza e clona i fotogrammi video per creare l’illusione che parti del video siano sospese nel tempo. Ancora, i cinefili apprezzeranno la modalità Magic Zoom, capace di creare l’illusione della videocamera che ingrandisce e rimpicciolisce simultaneamente la scena, un trucco originariamente reso popolare dai film thriller.

A livello di caratteristiche tecniche, monta anzitutto uno straordinario DotDisplay AMOLED da 6.81 pollici a 120Hz. Il display propone una risoluzione WQHD+ e la tecnologia del colore a 10-bit. Dotato di touch sampling rate a 480Hz e di un sensore di impronte digitali sullo schermo, Mi 11 5G permette agli utenti di sbloccare rapidamente il dispositivo.

A livello audio, propone doppi speaker Harman Kardon, mentre il Corning Gorilla Glass Victus protegge lo smartphone da danni causati da cadute accidentali. Si tratta del primo smartphone dotato di processore Qualcomm Snapdragon 888, affiancato dalla GPU Adreno 660, il motore Qualcomm AI di sesta generazione e dal modem X60, con supporto naturalmente alla connettività 5G velocissima.

Il dispositivo non solo supporta il gioco 2K/120fps/HDR, ma sfoggia anche un design octa-core e un nucleo ultra-large Arm Cortex-X1. Con la RAM LPDDR5 a 3.200MHz assicura un’incredibile velocità di trasferimento dati, aumentata da 5.500Mbps a 6.400Mbps.

A livello di autonomia la batteria è da 4600mAh (typ), con tripla possibilità di ricarica con cavo da 55W, 50W wireless e 10W di ricarica inversa.

A livello software sarà dotato di MIUI 12.5, un aggiornamento intermedio basato su MIUI 12 con una forte attenzione alle ottimizzazioni di sistema, con gesture sullo schermo ora più fluide e possibilità di disinstallare le app di sistema.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi Mi 11 5G sarà disponibile in Italia a partire da inizio marzo, al prezzo di 799,90 euro per la configurazione da 8GB+128GB e a 899,90 euro per la variante da 8GB+256GB. Inizialmente debutterà nelle colorazioni Horizon Blue e Midnight Grey, successivamente la gamma colori sarà ampliata con la versione Cloud White e la Lei Jun limited edition. Canali di vendita e promozioni a supporto saranno comunicati contestualmente all’arrivo del prodotto sul mercato.