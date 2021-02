Netflix avanti tutta con 30 nomination ai SAG Awards

Rispetto agli altri concorrenti in gara per gli Screen Actors Guild Awards, siglato SAG Awards, Netflix ha raccolto il maggior numero di consensi. Sono ben 30 le nomination per il riconoscimento alle migliori interpretazioni degli attori membri dell’omonima associazione che potrebbero essere assegnati ai protagonisti dei film e delle serie TV distribuiti dal colosso dello streaming. Ad esempio il compianto Chadwick Boseman, scomparso lo scorso 28 agosto e recentemente salito alla ribalta per la sua interpretazione del supereroe Pantera Nera nei film della Marvel, è stato nominato sia per Black Bottom che per Da 5 Bloods.

In lizza ci sono anche Gary Oldman per il film Mank diretto da David Fincher, uno dei più capaci e poliedrici cineasti statunitensi della sua generazione, due volte candidato agli Oscar e premiato con il Golden Globe per la direzione nel film The Social Network, insieme a Amy Adams, Viola Davis, Vanessa Kirby, Sacha Baron Cohen e Glenn Close per i rispettivi ruoli negli altri film distribuiti da Netflix.

Per quanto riguarda le serie TV, Netflix è candidata per tre delle cinque serie drammatiche in lizza con Bridgerton, The Crown e Ozark ed è sicuro che vincerà quantomeno il premio nella categoria migliore attrice o attore, visto che tutti e cinque i candidati provengono da The Crown e Ozark. Per le commedie potrebbe vincere un SAG Awards con la serie Dead To Me.

Tra gli altri che concorrono al premio ci sono Riz Ahmen nominato per Sound of Metal, Leslie Odom Jr per One Night in Miami e Maria Bakalova per Borat Subsequent Moviefilm, tutti e tre distribuiti da Amazon. Ci sono anche Jared Leto (The Little Things) e Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) usciti contemporaneamente sia nei cinema che su HBO Max, oltre alle serie Ted Lasso di Apple TV+, The Flight Attendant di HBO Max e The Great di Hulu. Anche Disney+ è candidata al premio per la performance di Daveed Diggs in Hamilton e per le squadre di stuntman in The Mandalorian e Mulan.

Vale la pena notare che c’è un vasto numero di attori candidati ai SAG Awards che fanno parte della Academy of Motion Picture Arts and Sciences, quindi c’è da credere che molti di questi nomi li ritroveremo anche tra le candidature agli Oscar (la 93esima edizione è prevista per domenica 25 aprile) di quest’anno. Per quanto riguarda i SAG Awards, la cerimonia andrà in onda il 4 aprile sulla TV nazionale americana.

