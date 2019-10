Super sconto Apple Watch 4 GPS 44 mm: 369 euro

Su Amazon continuano le buone offerte sugli Apple Watch 4. Oggi la versione da 44mm, la più grande, con solo GPS scende al prezzo minimo storico: 369 euro.

Quello di cui stiamo parlando non dovrebbe essere necessario spiegarlo. Si tratta del penultimo modello di Apple Watch, un dispositivo molto simile all’ultima versione (Apple Watch 5) da cui si distingue per soli due elementi fondamentali: lo schermo, che al contrario del nuovo modello non può stare sempre acceso e l’assenza della bussola. Per questa ragione, onde non avere concorrenza interna, Apple ha tolto dal mercato Apple Watch 4, dando in questo modo la possibilità (oppure forzando… a seconda dei punti di vista) ai rivenditori di offrire sconti sul vecchio ma ancora molto attuale modello.

Ricordiamo che Apple Watch 4 rappresenta un importantissimo passo avanti rispetto ad Apple Watch 3. Rispetto alla versione “base” che è in vendita a 249 o 269 euro, abbiamo

Display oltre il 30% più ampio

Cardiofrequenzimetro elettrico e ottico

Digital Crown con feedback aptico

Altoparlante più potente del 50%

S4 SiP con processore dual-core a 64 bit più veloce

Accelerometro e giroscopio migliorati per rilevare le cadute

Swimproof

Come accennato Apple Watch 3 costa 269 euro nella versione da 44 mm; Apple Watch 5 costa 489 euro. Lo sconto di Amazon a 369 euro sull’Apple Watch con cassa in alluminio da 44mm e GPS, rappresenta una rilevante offerta per chi vuole qualche cosa di più del modello base ma non vuole risparmiare 120 euro perché non interessato allo schermo sempre acceso e alla bussola.

