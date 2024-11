e-Vitara è la prima Suzuki tutta elettrica

Pubblicità

Presentata la e-VITARA di Suzuki, l’auto completamente elettrica del marchio costruita su nuova piattaforma HEARTECT-e, sviluppata specificamente per veicoli elettrici a batteria (BEV).

Suzuki ha presentato a Milano il suo primo modello BEV di produzione in serie, la e-Vitara. La produzione inizierà presso lo stabilimento Suzuki Motor Gujarat in India nella primavera del 2025, con la previsione di lancio estivo in diversi mercati, tra cui Europa, India e Giappone.

Il modello e-Vitara si basa sul concept “eVX”, già presentato al salone Auto Expo in India nel gennaio 2023 e successivamente al Japan Mobility Show di ottobre dello stesso anno.

Un elemento distintivo sarà il sistema di trazione integrale elettrica chiamato ALLGRIP-e, che ne potenzierà le capacità off-road, distinguendola da altre EV nel segmento. Il sistema ALLGRIP-e utilizza due assali elettrici indipendenti, anteriore e posteriore, e garantisce prestazioni elevate con un controllo preciso e reattivo.

Tra le modalità di funzionamento quella chiamata Trail Mode, che permette di distribuire la coppia alle ruote opposte per facilitare l’uscita dai terreni difficili, frenando eventuali ruote che slittano.

Per la versione europea della e-Vitara, sono previste due opzioni di batteria: una da 49 kWh e una da 61 kW. Sempre nel modello europeo, la variante da 49 kWh avrà solo trazione anteriore, mentre la versione da 61 kWh offrirà sia trazione anteriore che integrale. A seconda della batteria e della configurazione scelta, la potenza sarà di 142, 171 o 181 cavalli. La trasmissione, invece, sarà affidata a un’unità elettrica a singola velocità.

Dimensioni della Suzuki e-Vitara

La e-Vitara misura 4.275 mm di lunghezza, 1.800 mm di larghezza e 1.635 mm di altezza, con un passo di 2.700 mm. Monterà cerchi in lega da 18 o 19 pollici, a seconda della versione, mentre il raggio di sterzata sarà di 5,2 metri, con un’altezza da terra di 180 mm.

Suzuki ha confermato che la sua prima auto elettrica entrerà in produzione nella primavera del 2025 presso l’impianto di Hansalpur, Gujarat, a circa 90 km da Ahmedabad. La struttura, dedicata esclusivamente a veicoli elettrici, avrà una capacità iniziale di 250.000 unità l’anno e sarà potenziata in futuro.

