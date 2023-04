T-BAO MN100, mini PC Windows in offerta a meno di 200 €

Vi serve un computer desktop piccolo e performante? Perché non approfittare allora dell’offerta attualmente in corso sul T-BAO MN100, che è abbastanza potente da poter sopportare larga parte dei compiti più comuni e che ora vi costa meno di 200 €.

Questo computer è targato Intel: il processore infatti è un Alder Lake N100 con Turbo Boost fino a 3,4 GHz mentre la scheda grafica è una Intel UHD Graphics. Ci sono poi 8 GB di RAM di tipo DDR4 e un disco SSD NVMe da 256 GB per programmi e altro, ma volendo si può espandere la memoria per i dati personali sfruttando lo slot microSD.

Dal punto di vista della connettività, c’è tutto quel che serve per lavorare, giocare o semplicemente distrarsi sui social e navigare in rete alla ricerca delle informazioni desiderate su Internet o per scambiare qualche messaggio con gli amici. Si collega infatti a Internet tramite WiFi a 2.4 GHz o 5.0 GHz, in alternativa c’è la presa Ethernet di tipo RJ45 per collegarsi via cavo. E poi Il Bluetooth 4.2 per tastiera, mouse, speaker e altri accessori.

In alternativa per questo scopo ci sono tre porte USB-A 2.0, mentre una quarta di tipo USB-A 3.0 è consigliata per il trasferimento dei file su chiavette USB e dischi esterni.

Per il collegamento a monitor e TV si possono scegliere due opzioni: la presa Display Port con supporto 4K a 60 Hz, oppure la porta HDMI. Infine, per l’audio, c’è anche una presa jack da 3,5 millimetri, in modo da collegare via cavo il proprio impianto preferito.

Questo computer come dicevamo è davvero molto piccolo: pesa appena un chilo e misura intorno ai 13 x 11 x 4,4 centimetri, quindi è abbastanza compatto da trovare facilmente posto su qualsiasi scrivania. Chi lo acquista lo trova già attivato con una licenza dell’ultimo Windows 11.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 247,02 € potete risparmiare il 20% spendendo 196,70 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.