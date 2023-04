Star Trek, la visita virtuale è il sogno di ogni appassionato

L’USS Enterprise ha subito diverse iterazioni tra programmi televisivi e film, e ora i fan di Star Trek possono esplorarle a proprio piacimento direttamente online.

Come riportato da Deadline, l’ultima aggiornamento all’Archivio Roddenberry aggiunge ricostruzioni virtuali a 360 gradi del ponte della famosa astronave Enterprise come rappresentata in varie apparizioni di Star Trek. Sono presenti il ponte di Star Trek: The Original Series, Picard, Discovery e Strange New Worlds, disposti in ordine cronologico nel nuovo portale web.

I fan possono cliccare sulla versione dell’Enterprise che desiderano vedere e poi espandere il ponte virtuale, che possono trascinare ed esplorare per vedere i suoi pannelli e display, oltre ad ascoltarne i segnali acustici.

L’Archivio Roddenberry è una collaborazione pluriennale tra il proprietario del creatore di Star Trek Gene Roddenberry e l’azienda di grafica cloud OTOY. Si tratta del più grande archivio digitale fino ad oggi, ed è stato lanciato con video di accompagnamento, tra cui un’intervista a William Shatner con una versione olografica del ponte dell’USS Enterprise del 1979 come sfondo.

John de Lancie, che ha interpretato Q dal 1987 in Star Trek: The Next Generation, narra anche la storia del ponte dell’astronave Enterprise attraverso decenni di programmi televisivi e film.

Il team dell’Archivio Roddenberry sta lavorando per aggiungere in futuro altre ricostruzioni di set virtuali che i fan potranno esplorare oltre a quelle già disponibili. Uno dei progetti su cui stanno lavorando è una ricostruzione su scala 1:1 dell’intera astronave Enterprise dal film del 1979 Star Trek: The Motion Picture.