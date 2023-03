BlackView BV9200 è in sconto su Amazon a 309 euro con auricolari in omaggio

Blackview ha presentato ad inizio di quest’anno il suo nuovo smartphone rugged. La novità del momento è che il dispositivo è disponibile su Amazon in forte sconto. Lo pagate appena 309 euro, con un risparmio di oltre 50 euro, se si considera che nell’offerta sono inclusi anche gli auricolari true wireless della società, completamente gratuiti. Clicca qui per acquistare.

Il brand non ha bisogno di presentazioni, essendo conosciuto nell’ambito dei terminali rugged. Blackview BV9200 ha molte frecce al suo arco, dallo schermo da 6.6 pollici alle fotocamere Arcsoft, passando per l’audio Harman AudioEFX, con una batteria da 5.000 mAh.

Procediamo con ordine. Lo schermo, come già anticipato è un pannello da 6,6 pollici con risoluzione 2,4 K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, quindi adatto anche al gaming. E’ certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, e protetto da Corning Gorilla Glass 5, che lo rende resistente a graffi e cadute fino a 1,2 metri di altezza.

Il terminale è dotato di doppi altoparlanti smart-PA BOX supportati dalla tecnologia Harman AudioEFX così da risultare assolutamente apprezzabile anche per l’ascolto di musica, la visione di film, o il reparto giochi.

Quanto al settore multimediale, BV9200 monta una camera principale posteriore Samsung JN1 da 50 MP, affiancata da una grandangolare da 8 MP con angolo di campo pari a 120° con funzione macro con messa a fuoco a partire da 1 cm. La fotocamera frontale è da 16 MP.

L’autonomia è affidata ad una batteria da 5.000 mAh che promette fino a 500 ore in standby oppure 37,5 ore in chiamata, o 19,5 in ascolto musicale, 12,5 ore di navigazione web o 8,5 ore di gioco. Grazie al supporto della ricarica veloce cablata a 66 Watt recupera un quinto della batteria in appena 5 minuti, ma non rinuncia neppure alla ricarica wireless a 30 Watt. Non solo, all’occorrenza si trasforma in una batteria portatile in grado di ricaricare a 5 Watt smartwatch, auricolari e altri piccoli accessori.

Al suo interno trova spazio il processore a otto core MediaTek Helio G96, supportato da 8 GB di RAM, che possono arrivare a 14 se estesi virtualmente, mentre la ROM è di 256 GB, con possibilità di espansione fino a 1TB grazie alla microSD.

Il terminale pesa 310 grammi ed è spesso appena 13,66 millimetri. Il peso non indifferente è certamente giustificato dal natura rugged dello smartphone, con un telaio in lega di allumini, irrobustito da delle coperture in gomma agli angoli, tanto da essere certificato MIL-STD-810H e IP68 e IP69K.

Prezzo e disponibilità

Dal 27 marzo al 2 aprile, il BV9200 è disponibile su Amazon con uno sconto piuttosto interessante, passando da 349,99 a 309,99 euro. In più, basta acquistare anche questi auricolari, aggiungerli al carrello e inserire il codice “N2Q9RQOC” per ottenerli in regalo.