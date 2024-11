I taxi aerei elettrici prendono il volo in USA

Pubblicità

I taxi aerei non sembrano più essere confinati solo a film o cartoni animati. I primi velivoli di questo tipo si preparano per dimostrazioni e apparizioni in alcune città selezionate degli Stati Uniti, dove presto arriveranno le prime corse aeree con passeggeri a bordo.

L’accelerazione potrebbe anche arrivare grazie al supporto del Presidente Donald Trump, che già in passato aveva dichiarato di voler garantire che gli USA guidassero questa rivoluzione nella mobilità aerea, così non lasciare il ruolo di apripista alla Cina.

Durante recenti conferenze con gli investitori, i CEO delle società Archer Aviation e Joby Aviation hanno presentato piani per introdurre velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), sostenuti da produttori automobilistici globali come Stellantis e Toyota.

Joby Aviation, in particolare, ha già effettuato voli dimostrativi e ha ospitato regolatori aeronautici nella sua struttura in California, mentre il pubblico ha potuto vedere i taxi aerei esposti in luoghi iconici come il Grand Central Terminal di New York.

Parallelamente, Atlantic Aviation sta lavorando per elettrificare l’eliporto della East 34th Street a Manhattan, che servirà sia Joby sia Archer Aviation.

Il fondatore di Archer Aviation, Adam Goldstein, ha annunciato che i primi voli partianno negli USA e includeranno New York, Los Angeles, la Baia di San Francisco e Miami. Archer prevede di implementare una rete di taxi aerei nella California meridionale entro il 2026, in coincidenza con eventi come la Coppa del Mondo FIFA e le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles.

Archer pianifica, inoltre, operazioni negli Emirati Arabi Uniti e in Giappone, collaborando con Japan Airlines e Sumitomo Corp. Nel frattempo, Joby ha condotto un test proprio in Giappone, esattamente nel centro tecnico di Toyota, che dal 2019 supporta il progetto con un investimento aggiuntivo di 500 milioni di dollari.

Il CEO Goldstein ha confermato anche l’imminente apertura della fabbrica di Archer a Covington, in Georgia, una struttura da 350.000 piedi quadrati sviluppata in collaborazione con Stellantis.

