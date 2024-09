TCL NXTFRAME, il TV che diventa un’opera d’arte ad IFA 2024

Pubblicità

Non può mancare a IFA 2024 uno spazio generoso dedicato alle TV e all’intrattenimento domestico: in questo contesto TCL propone a Berlino un nuovo concetto di intrattenimento domestico con il lancio del suo primo TCL NXTFRAME TV. Non solo una TV, l’ha definita il produttore na anche il futuro dell’arte digitale.

TCL NXTFRAME TV propone uno spessore di soli 27,9 mm, il sottile della sua serie e presenta un telaio integrato che elimina la necessità di un box esterno per le connessioni, offrendo così un design elegante e omogeneo. La versione Pro del TCL NXTFRAME TV è dotata di un sistema audio sviluppato in collaborazione con Bang & Olufsen, un’innovazione che segna il primo frutto della partnership tra TCL e la rinomata azienda di audio.

L’audio, garantito dai sistemi soundbar e subwoofer, è stato sintonizzato e testato per soddisfare gli elevati standard del marchio Bang & Olufsen, grazie al lavoro dei loro esperti ingegneri del suono, gli stessi che perfezionano alcuni degli altoparlanti più iconici al mondo.

“Questa collaborazione apre grandi opportunità per entrambi i marchi. Insieme, offriamo esperienze sonore uniche ai clienti TCL, migliorando l’esperienza complessiva del prodotto”, ha affermato Duncan McCue, Vicepresidente dello Sviluppo Aziendale e delle Partnership Strategiche

Al tempo stesso, questo è un ulteriore esempio del nostro impegno nell’espandere il business delle partnership di licenza

TCL NXTFRAME TV propone cornici magnetiche personalizzabili in Dawn Birch, Twilight Elm e Vernal Mint, per adattarle facilmente all’estetica della stanza. Quanto alle caratteristiche tecniche, invece, TCL NXTFRAME TV utilizza uno schermo opaco antiriflesso con diverse texture opache selezionabili via software, permettendo di personalizzare l’aspetto.

Ovviamente, lato software non poteva mancare una libreria d’arte curata, disponibile gratuitamente, con possibilità di accedere a un’ampia varietà di collezioni online, così da esporre la propria collezione d’arte in modalità wireless o tramite USB.

Peraltro,che ruotano, tra cui dipinti, fotografie, disegni e street art.

Quanto al sonoro, la versione Pro di TCL NXTFRAME TV offre un sistema audio integrato con una soundbar wireless 3.1.2 e un subwoofer wireless, co-progettati dai team acustici di TCL e Bang & Olufsen per creare un’esperienza audiovisiva più immersiva. Il sistema audio include anche la Modalità Dialogo Avanzato e la tecnologia BeoSonic, così da consentire allo spettatore di personalizzare il profilo sonoro in base al tipo di contenuto.

Quanto al montaggio, TCL NXTFRAME TV si monta come una TV tradizionale, ma non serve scegliere il supporto. Il kit di montaggio a parete Flush è incluso e permette di fissare il TV al muro come se fosse un quadro.

Un altro elemento chiave sul quale TCL ha investito è la versatilità; il supporto mobile, disponibile esclusivamente per la serie NXTFRAME, ha un design in stile cavalletto, con ruote rimovibili per facilitarne il posizionamento in casa. Si tratta di un supporto opzionale, che include anche un pratico vassoio per la gestione dei cavi e un pannello decorativo posteriore per un aspetto ancor più raffinato.

La TV non disdegna neppure il lato gaming, ed anzi cerca di soddisfare le esigenze di gamer, appassionati di sport e film d’azione grazie a un pannello con refresh rate di 120Hz/144Hz VRR e tecnologie di miglioramento del movimento come MEMC.

Inoltre, la tecnologia Game Accelerator a 240Hz e la Modalità Automatica per il Gioco e AMD FreeSync Premium offrono un gameplay più reattivo e una frequenza di aggiornamento variabile a 240Hz. La serie TCL NXTFRAME TV sarà disponibile in alcuni mercati europei entro la fine del 2024, in diverse dimensioni fino a 75 pollici.

Per tutti i prodotti presentati a IFA 2024 il link da cui partire è il seguente.