TCL TAB MAX 10.4, il tablet Android che sorprende a soli 240€

TCL è stato uno dei punti di riferimento in campo smartphone, per chi fosse alla ricerca di un dispositivo economico, ma dalle ottime caratteristiche tecniche. Anche noi di macitynet abbiamo elogiato in passato alcuni modelli di smartphone di questo brand. E’ per questo motivo che accogliamo l’arrivo di un tablet TCL di fascia media: Tab Max 10,4 costa solo 240 euro, e ha caratteristiche davvero interessanti. Clicca qui per acquistare.

Il panorama dei tablet Android, a dire il vero, non propone così tante scelte. L’arrivo di un TCL in questa categoria non potrà che far piacere a molti. Si tratta di una macchina con Android 11 a bordo, e che viene alimentata da una CPU Snapdragon 665 octa-core.

Tra le sue caratteristiche di maggior pregio l’ampio display, da ben 10,4 pollici, che rendono il tablet una macchina completa, sia per la produttività che per il passatempo. Il pannello propone una risoluzione Full HD+, con una risoluzione di 2000×1200.

TCL Tab Max 10,4 viene aiutato anche da 6 GB di RAM, affiancata a sua volta da una ROM di 256GB, con possibilità di espansione tramite MicroSD fino a 256 GB. Al suo interno una potente batteria da 8000 mAh, con ricarica 9V/2A tramite connettore Tipo-C, che permette di utilizzare il tablet fino a 8 ore per la visione di video in streaming.

Il tablet non rinuncia neppure ad un reparto camere in grado di buoni scatti, grazie al sensore posteriore da 13 MP, e ad una camera selfie da 8 MP, che consentirà anche di effettuare videoconferenze: un tablet, dunque, pronto anche per l’apprendimento da remoto o per videochiamate di gruppo.

Tra le altre caratteristiche propone modulo GPS, G-Sensor, Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, e possibilità di proiettare il display su monitor esterni tramite Wi-Fi Display. Ancora, si fregia di bluetooth 5.0 per accoppiare periferiche esterne, quali cuffie, o anche mouse e tastiere.

Al momento lo si può acquistare direttamente a questo indirizzo a 240 euro.