TCL, tre premi EISA per il TV QD-Mini LED piu grande al mondo

TCL ha annunciato di aver ricevuto riconoscimenti agli EISA Awards. Nota come la principale autorità europea in materia di innovazione audio-visiva, la Expert Imaging and Sound Association (EISA) ha assegnato a TCL tre premi.

Il TV 115X955 Max si è distinto nella categoria grandissimi schermi, ottenendo il titolo di “EISA STATEMENT TV 2024-2025”. TCL ha inoltre ricevuto il premio “EISA HOME THEATER MINI LED TV 2024-2025” per il TV QD-Mini LED 4K 75C855 e il TV 55C765 è stato riconosciuto per miglioramenti nel gameplay con il titolo di “EISA GAMING TV”.

TCL 115X955 Max

Il modello 115X955 Max, TV QD-Mini LED 4K con una diagonale da 115 pollici, è stato premiato con il titolo di “EISA STATEMENT TV 2024-2025”. Grazie alla sesta generazione di Mini LED Full Array con oltre 20.000 aree di Local Dimming, pannello QLED PRO con Refresh Rate a 144Hz e luminosità di picco 5000nit, questo modello offre promette contrasti definiti, immagini HDR nitide e brillanti su uno schermo di grandi dimensioni, ideale per “dominare” una spaziosa sala da soggiorno o un home theater dedicato. 115X955 Max supporta le tecnologie HDR10+ e Dolby Vision IQ. Il sistema audio integrato 6.2.2 è firmato Onkyo e promette “un suono di qualità cinematografica”.

TCL 55C765

Il TV TCL 55C765 è progettato per chi cerca un’esperienza di gioco di alto livello. Questo TV sfrutta la tecnologia Mini LED di sesta generazione proprietaria del brand e il pannello QLED PRO promette “una luminosità e una precisione dei colori senza pari”, con “dettagli sorprendentemente nitidi e chiari”.

Questo modello è dotato di funzioni pensate per i gamer, a partire da Game Master Pro 3.0, HDMI 2.1, ALLM, VRR 144Hz e funzione Game Accelerator con Refresh Rate a 240Hz in 1080p, oltre a FreeSync Premium Pro. Supporta anche tutti i formati HDR più recenti, tra cui HDR10+, Dolby Vision e Dolby Vision IQ. Il 144Hz Motion Clarity Pro promette “movimenti fluidi nelle scene frenetiche”, adatto per chi cerca un’esperienza di gioco immersiva.

TCL 75C855

Il modello TCL 75C855 combina tecnologia di visione all’avanguardia con un design elegante, rendendolo il protagonista di qualsiasi configurazione home theatre. Gli esperti di immagine e suono di EISA hanno premiato il TCL 75C855 come “HOME THEATRE MINI LED TV 2024-2025”, consolidando la posizione di TCL come pioniere nella tecnologia display.

TCL Electronics è un’azienda di elettronica di consumo in rapida crescita nell’industria globale dei TV. Fondata nel 1981, opera in oltre 160 mercati a livello globale. L’azienda è specializzata nella Ricerca e Sviluppo, e nella produzione di prodotti di elettronica di consumo che spaziano tra TV, audio ed elettrodomestici smart.