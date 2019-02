Technics SL-1500C, il giradischi a trazione diretta

Technics ha presentato il nuovo giradischi a trazione diretta SL-1500C, un sistema completo sviluppato per un’ampia platea di pubblico, dagli audiofili agli appassionati di musica in vinile. Questo modello eredita tutti i concetti di qualità del suono Hi-End del marchio e aggiunge una serie di nuove tecnologie Technics, come il motore a trazione diretta senza nucleo a singolo rotore, in cui lo statore è privo di nucleo per eliminare le irregolarità di rotazione, chiamate cogging.

In questo motore, la forza magnetica dei magneti del rotore è stata portata ai più alti livelli e la distanza tra lo statore senza nucleo e i magneti del rotore è stata ottimizzata. Ciò ha permesso di raggiungere le prestazioni di elevata coppia dell’SL-1200MK7 e di eliminare il cogging. Inoltre, il controllo motore è stato ottimizzato in funzione del peso del piatto: ne consegue che Technics SL-1500C è capace di un’alta precisione di rotazione e di ottime prestazioni, senza alcun bisogno di manutenzione e sostituzione di componenti.

Questo giradischi integra inoltre uno stadio phono compatibile con le testine MM, che consente il collegamento a prodotti audio privi di ingressi phono. L’alimentazione dedicata allo stadio phono è isolato dall’alimentazione del motore e dei circuiti di controllo per ridurre l’insorgenza di rumore. Inoltre, la struttura della schermatura cancella gli effetti del rumore esterno: si ottiene così un segnale di amplificazione di elevata purezza.

Technics SL-1500C è caratterizzato da un design ricercato ma privo di fronzoli, volto a trasmettere la tradizionale facilità d’uso dei prodotti Technics e a valorizzare la musica. Questo giradischi è disponibile sia nella tradizionale colorazione silver, sia in una variante più contemporanea, total black. Sarà introdotto nel mercato italiano nel mese di maggio a un prezzo che non è stato ancora reso noto.