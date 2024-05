MacBook Air M3 15 pollici, sconto del 15% e minimo storico

Pubblicità

Gli sconti sui MacBook Air M2 con schermo da 15″ sono importanti (quando ci sono) ma stanno andando ad esaurimento. Per questo arriva a fagiolo lo sconto, sempre molto importante, sui MacBook Air M3 da 15″ che costa 1596,99 € nella versione con disco da 512 GB, il 15% in meno del prezzo Apple.

I nuovi nuovi MacBook Air M3 da 13″ sono già andati in sconto, nonostante siano i più recenti dei MacBook Air, ma questo è il primo importante sconto su un modello con schermo da 15″

Questo MacBook Air in fatto di specifiche, RAM esclusa, è identico agli altri modelli sia con 256 che con 512 GB di disco fisso. Rispetto al modello con processore M2 presenta le seguenti novità

Fino al 60% più veloci rispetto agli M1

rispetto agli M1 13 volte più rapidi dell’ultimo modello con processore Intel

dell’ultimo modello con processore Intel 18 ore di autonomia

di autonomia supporto a 2 monitor esterni

WiFi 6E due volte più veloce rispetto agli Air M2

due volte più veloce rispetto agli Air M2 ora anche con 1 TB o 2 TB di SSD

Neural Engine a 16 core per il machine learning dell’AI direttamente sulla macchina

per il machine learning dell’AI direttamente sulla macchina 4 colori disponibili

Se volete approfondire il confronto trovate tutto quello che c’è da sapere in questo nostro esaustivo articolo.

È bene sottolineare che qui parliamo della versione con 8 GB di memoria che è la base in questo ambito. Apple arriva con questi nuovi modelli fino a 24 GB di RAM, rilevanti per chi lavora con grandi file, ma non particolarmente influenti se i compiti che si assegnano a questa macchina sono meno impegnativi di grafica, audio e video.

I MacBook Air M3, di base sono, più veloci intorno al 20%, come dicono i primi benchmark degli M2, e comunque si avranno quindi dei benefici.

Interessante anche il fatto che il disco è da 512 GB. Ottimo per non ricorrere a dischi esterni per archiviare file importanti.

Nel momento in cui scriviamo Apple vende il MacBook Air 13″ con 8 GB con 512 GB a 1579 €, quindi qui si compra la versione con schermo più grande quasi allo stesso prezzo

