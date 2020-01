Apple potrebbe dividere il lancio di iPhone 12 5G in due scaglioni

Come già successo in passato con iPhone XS e iPhone XR Apple potrebbe suddividere il lancio degli iPhone 12 5G in due scaglioni quest’anno, posticipando i modelli con connettività più veloce fino a dicembre di 2020 o addirittura a gennaio 2021.

Tutti i report concordano che a settembre saranno svelati i primi iPhone 5G, tutti con schermi OLED ma persino l’informatissimo Ming Chi Kuo non si è sbilanciato sulla tecnologia di connessione che potrebbe essere quella più lenta sotto i 6GHz, quella più veloce mmWave oppure con il supporto per entrambe.

Ora un nuovo report di Mehdi Hosseini della società di analisi Susquehenna sostiene che Cupertino potrebbe arrivare sul mercato suddividendo il lancio in due: prima con i terminali compatibili con la tecnologia 5G sotto i 6GHz e solo successivamente a distanza di mesi con la tecnologia 5G mmWave che però potrebbero arrivare solo a dicembre di quest’anno o addirittura a gennaio del 2021.

Secondo le anticipazioni più gettonate si prevede che Apple sceglierà la tecnologia di connettività 5G in base alla diffusione locale e regionale. Impiegando modem universali Qualcomm Cupertino potrebbe disabilitare la tecnologia non supportata tramite software, presumibilmente con risparmi su licenze e brevetti dovuti a Qualcomm. Occorre tenere presente che per gli operatori risulta più economico implementare reti 5G sotto ai 6GHz che hanno maggiore portata, rispetto alle più veloci mmWave che offre però meno portata e richiede quindi una presenza più capillare di torri e antenne.

Il grande divario di tempo anticipato tra il rilascio degli iPhone 12 5G in due scaglioni sotto ai 6GHz e dei modelli mmWave sarebbe dovuto secondo Hosseini alla scelta di Cupertino di costruire internamente i moduli delle antenne, Antenna-in-Package siglati AiP, invece di acquistarli già pronti presso fornitori terze parti.

Per questo 2020 è previsto l’arrivo di cinque nuovi iPhone: oltre all’economico iPhone 9 che molti indicano come iPhone SE 2, sono previsti quattro nuovi iPhone 12 5G tutti OLED a settembre con design rinnovato. Tutto quello che è emerso finora sugli iPhone 2020 è in questo articolo, invece per tutto quello che c’è da sapere sulla gamma iPhone 11 e iPhone 11 Pro rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.