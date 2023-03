Starlink in Italia, la parabola a noleggio e costa meno

Come spesso succede con le multinazionali USA, offerte e servizi lanciati prima Oltreoceano poi arrivano anche da noi: per la prima volta da quando è disponibile in Italia Starlink di Elon Musk propone un sensibile taglio di prezzo nel costo della parabola e, sempre per la prima volta, arriva la possibilità di noleggio con addebito mensile.

Starlink taglia il prezzo della parabola in Italia

In combinazione le due mosse rendono decisamente molto più appetibile la proposta di connessione Internet via satellite di Starlink in Italia. Naturalmente rimane il costo dell’abbonamento mensile che parte da 50 euro al mese. Ora però è possibile scegliere di acquistare la parabola al nuovo prezzo di 300 euro, un bel risparmio di 150 euro rispetto al precedente prezzo di 450 euro.

La prabola Starlink per la prima volta a noleggio

Ma la novità più eclatante è l’introduzione anche in Italia della parabola Starlink a noleggio, servizio avvistato nelle scorse settimane in Canada e Regno Unito, che permette di spalmare il costo complessivo della parabola in rate mensili più piccole. Come tutti gli operatori di ultima generazione non ci sono contratti fissi e permanenti per Starlink e quindi niente penali: sia il noleggio dell’hardware che il servizio di connessione satellitare sono addebitati mensilmente.

Così non è più obbligatorio sborsare immediatamente 300 euro per l’acquisto della parabola: grazie al noleggio si paga solamente 15 euro al mese che vanno ad aggiungersi al canone mensile di 50 euro. Il noleggio è disponibile esclusivamente per il servizio residenziale fisso: non può essere abbinato a contratti per aziende, marittimi, mobile e roaming (qui tutto sull’abbonamento roaming globale di Starlink).

Se l’utente decide di cancellare l’abbonamento il servizio rimane in funzione fino al termine del periodo coperto dal pagamento. Alla scadenza si hanno a disposizione 30 giorni per restituire l’attrezzatura in buone condizioni.

Elon Musk è un apripista anche in questo settore: la costellazione Starlink conta già migliaia di satelliti in orbita, mentre Amazon con Project Kuiper segue a distanza e lancerà il suo servizio per internet via satellite nel 2024.

