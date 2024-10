Nintendo Playtest è il primo passo in un mondo nuovo

Pubblicità

Nintendo ha recentemente aggiornato il sito ufficiale sul misterioso programma chiamato Switch Online: Playtest Program. Ci sono finalmente nuove informazioni per i partecipanti. Ecco quali.

Anzitutto, il playtest si svolgerà dal 23 ottobre al 5 novembre prossimo e sarà accessibile solo ai circa 10.000 utenti che si sono già iscritti al programma. Il software di test può già essere scaricato e richiede 2,2 GB di spazio libero sulla console.

Anche se i partecipanti non hanno firmato un accordo di non divulgazione (NDA), Nintendo ha richiesto nelle condizioni del test che gli utenti evitino di condividere dettagli a riguardo. Tuttavia, è difficile pensare che tale richiesta venga rispettata in toto: infatti le indiscrezioni sono emerse quasi subito.

Nintendo, comunque ha iniziato a rimuovere contenuti trapelati attraverso segnalazioni di copyright, immagini e informazioni sul PlayTest, che sono ancora presenti su alcune piattaforme social, tra cui X e Reddit.

Playtest, di cosa si tratta

Sembra che Nintendo stia lavorando allo sviluppo del suo primo gioco in stile MMO. Secondo la descrizione del titolo, l’obiettivo è collaborare con altri giocatori per “sviluppare” un pianeta enorme utilizzando creatività e risorse disponibili.

I giocatori esploreranno nuove terre, affronteranno nemici e raccoglieranno risorse, utilizzando dei “Beacon”. Solo i giocatori che posizionano questi Beacon potranno interagire e modificare gli oggetti all’interno della propria zona, senza poter modificare quelle degli altri.

Esiste anche un hub social separato chiamato “Dev Core”, in cui i giocatori possono salire di livello, ottenere oggetti e interagire tra loro. Nintendo ha, inoltre, introdotto funzionalità di “UGC” (contenuti generati dagli utenti), che consentono ai giocatori di creare e condividere contenuti personalizzati.

Tuttavia, per accedere a questa funzionalità, è necessario superare prima un test in-game per dimostrare di mantenere una comunicazione rispettosa. Il gioco sembra avere alcune somiglianze con MMO come Minecraft e Roblox. Non è ancora chiaro se si tratti di una proprietà intellettuale completamente nuova oppure di una parte di un franchise esistente.

È certo che le speculazioni precedenti, secondo cui il playtest avrebbe portato titoli del GameCube su Nintendo Switch Online, sono quasi certamente da accantonare. Sebbene si tratti di un progetto ambizioso, quando si parla di Nintendo, al momento, le aspettative dei fan si catalizzano sul rilascio della prossima Nintendo Switch 2.