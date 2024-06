Tesla, la guida autonoma approvata per test in Cina, il titolo vola

Pubblicità

Da mesi Tesla forse soffre più per le promesse mancate o posticipate di Elon Musk che per la concorrenza dei marchi cinesi che continuano a tagliare prezzi innalzando la tecnologia, ma le cose potrebbero presto cambiare, e il titolo già ne beneficia in borsa: secondo Bloomberg Tesla avrebbe ottenuto l’approvazione in Cina per effettuare test delle sue funzioni di assistenza avanzata e di guida autonoma completa, Tesla Full Self Driving.

Trattandosi di un permesso per test contiene diverse limitazioni, sia per il numero dei veicoli autorizzati a circolare sulle strade pubbliche, sia per l’area geografica interessata. Si parla di una decina di auto operate da personale Tesla autorizzate a circolare solo in alcune strade di Shanghai.

Sembra che anche la città di Hangzhou stia valutando di concedere l’autorizzazione per i test Tesla, ma per il momento il permesso non è ancora stato annunciato ufficialmente.

Ma nonostante le limitazioni per numero e strade pubbliche si tratta di un passo fondamentale per il marchio di auto elettriche di Elon Musk che, se tutto procederà come previsto, potrà differenziare ancora di più i propri veicoli dai concorrenti sempre più agguerriti, soprattutto in Cina.

Oltre a questo vantaggio rispetto ai concorrenti, l’ampliamento dei test e la successiva disponibilità di Full Sell Driving Supervised o versione beta permetterà di raccogliere ancora più video e dati per addestrare e migliorare la rete neurale che controlla il veicolo apprendendo dai migliori piloti umani. Questo permetterà di migliorare il sistema e anche di calibrarlo al meglio per il mercato cinese.

Come sempre la borsa è molto sensibile a questo tipo di notizie, in grado di aprire un mercato sterminato per Tesla: nel momento in cui scriviamo il titolo TSLA in borsa segna più 4,46% con una impennata come si è vista solo nelle occasioni migliori. A spingere il titolo Tesla in borsa anche l’avvenuta approvazione della mega ricompensa per Elon Musk pari a 55 miliardi di dollari da parte degli azionisti.

Con gli ultimi aggiornamenti di Tesla FSD in USA i proprietari sono soppressi dai miglioramenti nella guida autonoma, sempre più spesso paragonata alle abilità di un guidatore in carne e ossa.