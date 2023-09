Tesla ottiene milioni dalla UE per installare Supercharger in Italia ed Europa

L’Unione Europea UE stanzierà 352 milioni di euro di finanziamenti per sostenere i trasporti green e Tesla otterrà una grossa fetta di questi soldi. La divisione italiana e polacca di Tesla riceveranno un totale di 148,72 milioni di euro per installare o aggiornare 7.198 Supercharger in 22 paesi.

Il progetto mira a installare 6.458 punti di ricarica (250 kW) per veicoli leggeri commerciali in 613 località in 16 paesi, tra cui l’Italia. Il progetto prevede sia l’installazione di nuove stazioni di ricarica che la sostituzione di punti di ricarica esistenti obsoleti che non soddisfano i requisiti in termini di capacità di ricarica e accessibilità.

Tesla avrà la fetta maggiore dei finanziamenti UE

Le proposte per il progetto avevano scadenza il 13 aprile 2023 e l’UE ha appena annunciato le offerte vincenti. Sembra coprire una grande parte dell’Europa, ma non ci sono ancora dettagli sulla suddivisione tra nuove stazioni e aggiornamenti. Gran parte dei finanziamenti potrebbe essere destinata agli aggiornamenti del Supercharger V4 di Tesla, che offre una potenza di 350 kW, superiore ai 250 kW del modello precedente.

Recentemente Tesla ha festeggiato 10.000 connettori individuali Supercharger all’interno dell’UE e vanta un totale di 875 stazioni.

Finanziarne uno per ricaricare tutti

Si tratta di una percentuale importante di finanziamenti per un’azienda, ma la decisione dell’UE sembra logica. Altre case automobilistiche, tra cui Ford, GM, Volvo e Mercedes, hanno dichiarato di adottare lo standard di ricarica nordamericano di Tesla (NACS) e hanno concluso accordi con l’azienda per utilizzare i suoi Supercharger, il che significa che molti conducenti di altri brand automobilistici potranno accedere alla rete di Tesla.

Da ricordare che al’inizio del 2021, Tesla ha aperto la sua rete a tutti gli utenti di veicoli elettrici presso alcuni Supercharger selezionati in Olanda, Francia e Norvegia. L’UE ha approvato in totale 26 progetti, la maggior parte dei quali dedicati ai punti di ricarica per veicoli elettrici, ma alcuni riguardano stazioni di rifornimento di idrogeno per veicoli pesanti e altri tipi di veicoli.

“Il nostro investimento di 352 milioni di euro si tradurrà in circa 12.000 punti di ricarica, 18 stazioni di rifornimento di idrogeno e l’elettrificazione di porti e aeroporti, tra cui il porto di Rotterdam e 37 aeroporti spagnoli”, ha dichiarato la Commissaria europea per i Trasporti, Adina Vălean.

