La Tesla più economica è solo in Messico per ora

Pubblicità

Per chi compra la Tesla Model 3 in Messico c’è una sorpresa: oltre agli interni in pelle vegana, c’è l’opzione in tessuto. Si tratta di un esperimento che l’azienda sta facendo nel paese e, se darà i suoi frutti, c’è possibilità che questa terza variante arrivi anche altrove (magari persino in Italia), a beneficio di tutti i clienti che in questo modo possono arrivare a risparmiare migliaia di euro.

Come dicevamo nel configuratore Tesla del sito messicano, optando per la Model 3, si può selezionare la versione Model 3 Standard Range Rear-Wheel-Drive che, oltre a proporre gli interni in pelle vegana (soluzione più etica ed ecologica della pelle vera, che ne simula tutte le caratteristiche, ma è realizzata completamente con materiali vegetali o sintetici) nelle colorazioni bianco o nero, ne mette a disposizione una terza in tessuto di colore grigio.

Le differenze

A cambiare però non sono solo i rivestimenti interni. Questa variante infatti fa a meno dello schermo posteriore, al posto del quale invece sono poste soltanto alcune porte USB-C che permettono ai passeggeri di ricaricare i propri dispositivi.

Inoltre la luce ambientale presente nell’abitacolo è di colore bianco mentre nella versione originale si può configurare scegliendo altri colori. Assente poi la possibilità di riscaldare volante e sedili; tuttavia secondo alcuni questa funzione, insieme alla personalizzazione della luce che scrivevamo poc’anzi, potrebbe essere sbloccabile via aggiornamento acquistandole in un secondo momento.

Parliamo per ipotesi perché in passato Tesla ha permesso di sbloccare il riscaldamento dei sedili tramite aggiornamento su alcuni degli altri suoi veicoli. Tuttavia sul sito ufficiale al momento non è specificato nulla del genere, e allo stato attuale non è ci possibile verificare se i componenti di questa nuova variante più economica sono effettivamente diversi o se invece sono gli stessi della versione base ma con appunto alcune delle loro funzioni inibite tramite software.

Infine poi chi opta per questa nuova opzione dovrà rinunciare all’insonorizzazione acustica ai vetri posteriori perché, da scheda tecnica, viene specificato che è disponibile soltanto per gli anteriori.

Quanto costa

Il prezzo per chi sceglie questa Model 3 è di 749.000 pesos, all’incirca 35.000 dollari al cambio attuale, e quindi intorno ai 4.000 dollari in meno rispetto alla versione base in USA. In Italia Tesla Model 3 trazione posteriore parte da 41.990 euro di listino, 42.975 euro chiavi in mano.

Come dicevamo è una prova che l’azienda sta facendo in Messico, ma se le permetterà di incrementare le vendite in misura sufficiente da giustificarne la produzione, allora è probabile che Tesla decida di espanderne la disponibilità anche in altri mercati.

In attesa della guida autonoma completa, Tesla Autopilot è stato messo alla prova sulle strade di Roma: per saperne di più cliccate qui. Tutte le notizie su Tesla da questa pagina, invece per le imprese di Elon Musk rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.