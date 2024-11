Elon Musk spiega perché Tesla Optimus cambia design

Pubblicità

Elon Musk ha rivelato attraverso il proprio account X che Tesla sta migliorando il design del suo robot umanoide Optimus basato su Intelligenza Artificiale per risolvere un problema chiave che rappresenta un grande ostacolo nella produzione. Ecco perché il robot umanoide cambierà “volto”.

Il robot Optimus è uno dei progetti su cui la società sta puntando parecchio per il futuro. Musk ha dichiarato in passato che ritiene possa diventare il prodotto più diffuso di sempre, grazie alle sue capacità.

Durante l’evento intitolato “We, Robot” di ottobre scorso, tenutosi a Los Angeles, Musk ha svelato che il robot avrà un costo compreso tra i 20.000 e i 30.000 dollari ed è pensato per essere un assistente ideale per chiunque desideri un aiuto in casa. Sì, proprio come nel film di Will Smith, “Io, Robot”.

In sostanza, Optimus potrà occuparsi di svariate attività, come portare a spasso il cane o, addirittura, badare ai bambini. In un video promozionale diffuso da Tesla si è visto il robot anche servire drink a una festa, mettendo in mostra alcune delle sue capacità.

Ovviamente, le capacità del robot – promette Tesla – sono in continuo miglioramento; ad esempio, il produttore sta “ottimizzando” il design del robot per semplificarne il processo produttivo:

Optimus sta già svolgendo alcune attività in fabbrica e le sue capacità aumentano rapidamente. La parte più difficile è sicuramente quella di migliorare il design per facilitare la produzione e la gestione di una complessa catena di approvvigionamento, così da poter produrre il robot in grandi quantità

In sostanza, non c’è nulla che non vada nell’aspetto esteriore, ma il problema di Tesla è quello di rendere il robot più semplice da costruire, per poterne ridurre i costi e realizzarlo nel modo più veloce possibile.

Questa strategia di semplificazione del design è qualcosa che i fan di Tesla conoscono bene: è stata applicata anche ad alcuni veicoli, come Model Y, che condivide molti componenti con la Model 3.

Un design più semplice per Optimus, dunque, non solo aumenterà la produzione, ma ne renderà anche la manutenzione più semplice per gli utenti. Nel fare ciò, però, Tesla non intende sacrificare le prestazioni, specialmente trattandosi di un progetto basato su AI che migliorerà nel tempo, proprio come è successo con la suite Full Self-Driving.

Qui tutti gli articoli su Tesla, invece per le imprese di Elon Musk si parte da questa pagina. Le notizie sull’Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.