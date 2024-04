Tesla taglia i prezzi in Italia di Model 3, S e X

Tesla ha ridotto i prezzi delle sue auto elettriche anche in Italia: è del weekend la notizia dei medesimi tagli in Stati Uniti e in Canada, e a distanza di poche ore il colosso americano ha aggiornato anche il listino nel nostro Paese con importanti riduzioni per diverse autovetture.

Tra tagli e incentivi ora c’è chi può portarsi a casa una Tesla Model 3 per soli 26.990 €, un prezzo che rende la berlina americana un sogno più facile da realizzare.

Gli incentivi

Precisiamo innanzitutto che per richiedere gli incentivi:

l’acquirente deve avere un ISEE inferiore ai 30.000 €; va contestualmente rottamata un’auto Euro 0, Euro 1 oppure Euro 2; inoltre possono essere richiesti soltanto per le auto Tesla che costano massimo 47.990 €.

Questo significa che, grazie ai nuovi tagli dei prezzi Tesla, ci rientrano praticamente tutte le Model 3, le Model S e le Model X attualmente in catalogo ad eccezione della Model 3 Long Range che, allo stato attuale, costa 47.990 €.

Come dicevamo approfittando di tagli e incentivi il prezzo più basso che si ottiene è di 26.990 € per acquistare la versione base della Model 3.

Inoltre per questo modello gli incentivi sono previsti anche per colorazioni diverse da quelli di serie, quindi oltre che per il Bianco Perla Micalizzato e il Nero Pastello è possibile approfittarne anche selezionando il Blu Oceano Metallizzato (con sovrapprezzo di 1.300 €) oppure l’Ultra Rosso o il Grigio Stealth (con sovrapprezzo di 2.000 €) in fase di configurazione.

I tagli dei prezzi Tesla in Italia

Mediamente l’azienda sta riducendo il prezzo di 2.000 €, principalmente sulle versioni Standard e Long Range con motore a trazione integrale, senza grossi cambiamenti dal punto di vista dei tempi di consegna, attualmente stimati di 2-5 settimane. Ecco il nuovo listino prezzi Tesla in Italia:

Model 3

Model 3 con motore a trazione posteriore , a partire da 40.490 €

, a partire da 40.490 € Model 3 Long Range con motore a trazione integrale, a partire da 47.990 €

Model S

Model S Dual Motor con motore a trazione integrale, a partire da 93.900 €

con motore a trazione integrale, a partire da 93.900 € Model S Plaid, a partire da 108.990 €

Model X

Model X Dual Motor con motore a trazione integrale, a partire da 100.990 €

con motore a trazione integrale, a partire da 100.990 € Model X Plaid, a partire da 115.990 €

Model Y

Per quanto riguarda Tesla Model Y in Italia al momento è l’unica per la quale non sono stati rilevati tagli dei prezzi ma anzi, rispetto al lancio, costa 2.000 € in più. Ecco i nuovi prezzi:

Model Y Long Range , a partire da 51.990 €

, a partire da 51.990 € Model Y Long Range con motore singolo a trazione posteriore , a partire da 51.990 €

, a partire da 51.990 € Model Y Performance a trazione integrale, a partire da 57.990 €

Precisiamo infine che con questo veicolo gli incentivi sono disponibili soltanto per la Model Y Standard a trazione posteriore in quanto il prezzo parte da 42.690 €.

Pochi credono ancora alla guida autonoma, ma in uno dei suoi post su X elon Musk ha dichiarato che presto potrebbe arrivare per la prima volta in Cina. Nel frattempo in USA il passaggio alle reti neurali ha migliorato notevolmente la guida autonoma Tesla.

Tesla presenterà suoi robotaxi a guida autonoma l’8 agosto. Tutte le imprese di Elon Musk da questa pagina, per le notizie Tesla invece da qui.