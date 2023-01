Sterilizzatore senza fili Balashov per alimenti e stoviglie in sconto

Bastano pochi minuti in acqua e bicarbonato per disinfettare frutta e verdura, ma se volete modernizzare questo processo allora approfittate dell’occasione che vi proponiamo perché al momento c’è lo sterilizzatore senza fili Balashov in offerta a 18,27 €.

Com’è fatto

Si tratta di una macchina abbastanza compatta (misura 15 x 9 x 5 centimetri) perciò si può trasportare con facilità anche in vacanza e al lavoro.

La batteria ricaricabile (è da 3.000 mAh) tramite apposita base promette circa 20 utilizzi da 10 minuti l’uno con una sola carica, e le varie componenti di questa macchina si possono smontare e lavare all’occorrenza sotto l’acqua corrente.

Come funziona

Basta immergerlo in un lavandino, un cestino o una tinozza con 3-5 litri d’acqua – è impermeabile con certificazione IPX7 – per disinfettare (senza agenti chimici) tutto quel che c’è immerso grazie ad un processo che in dieci minuti è in grado di sterilizzare il 99,9% della superficie esterna e di eliminare i pesticidi.

Non occorre direzionarlo in alcun modo perché la forma e il sistema utilizzato sono progettati per agire a 360 gradi, andando così a pulire efficacemente gli alimenti immersi in acqua indipendentemente dalla posizione in cui si trovano rispetto alla macchina.

A cosa serve

Come la soluzione casalinga con acqua e bicarbonato, questo sistema è particolarmente utile per eliminare le sostanze pericolose, specie per le donne in gravidanza, praticamente su qualsiasi alimento, dalla frutta alla verdura, compresi carne, pesce e cereali, e si può usare anche per ripulire le stoviglie.

L’uso di un dispositivo del genere è particolarmente utile anche per prolungare il tempo di conservazione degli alimenti.

La promozione

Questo dispositivo costa 47,11 € ma al momento come dicevamo è scontato del 59%, perciò lo potete pagare 18,27 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.