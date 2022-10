Per Elon Musk presto Tesla potrebbe valere più di Apple

Tenendo presente che i costi di trasporto sono aumentati, che l’inflazione gonfia i prezzi di tutto, anche delle materie prime, a cui si aggiungono scarsità delle componenti e rafforzamento del dollaro, non sorprende che il terzo trimestre di Tesla mostri alti e bassi, ma Elon Musk rimane ottimista: l’imprenditore ritiene che presto Tesla potrebbe valere più di Apple e, per rassicurare investitori e mercato, annuncia un programma di riacquisto azioni.

Come già fatto più volte anche da Apple, le società riacquistano le proprie azioni quando ritengono che la quotazione del titolo in borsa sia sottovalutata. Riacquistando azioni una società investe e dimostra di credere in sé stessa, solitamente ne consegue un aumento delle quotazioni. Per il momento il piano di riacquisto azioni Tesla non è definito, come segnala electrek, ma secondo Musk l’operazione potrebbe arrivare a un valore massimo di 10 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda i risultati del terzo trimestre 2022, il fatturato Tesla risente di tutti i fattori negativi indicati in apertura, registrando 21,45 miliardi di dollari, leggermente inferiori alla previsione di 21,96 miliardi. Ma le cose procedono a gonfie vele sul fronte produzione, perché ogni fabbrica del marchio ha superato il record di veicoli costruiti, mentre il fatturato delle vendite auto tocca quota 18,69 miliardi di dollari, un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Volano invece i profitti Tesla a 3,29 miliardi di dollari, il doppio rispetto allo scorso anno. Elon Musk rimane ottimista sugli ultimi mesi dell’anno: la domanda rimane elevata e prevede di vendere ogni auto che riuscirà a costruire. Durante la presentazione dei risultati l’imprenditore miliardario ha ricordato che un po’ di tempo fa aveva dichiarato possibile il sorpasso di Tesla su Apple in termini di valore o capitalizzazione di mercato, questo quando Apple era valutata 700 miliardi di dollari.

Ora Tesla ha un valore di mercato (numero delle azioni moltiplicato per la quotazione corrente di borsa) di quasi 700 miliardi di dollari, mentre Apple tocca quota 2300 miliardi di dollari. Ma Musk sembra vedere oltre: nella sua visione presto Tesla potrebbe valere non solo più di Apple (2.300$ miliardi) ma anche di Saudi Aramco (circa 2.000$ miliardi) sommate insieme.

Sempre dalla presentazione altre due chicche: Musk ha confermato le consegne dei primi camion elettrici Tesla Semi a dicembre, mentre sull’acquisizione di Twitter Musk ha dichiarato di essere fiducioso per le grandi potenzialità di innovazioni e miglioramenti alla portata del social sotto la sua guida.