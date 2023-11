Tesla Roadster, i dettagli open source su web

Con una mossa un po’ a sorpresa, Elon Musk ha annunciato che tutti gli aspetti relativi a progettazione e ingegnerizzazione della Tesla Roadster sono ora disponibili come open source.

Questo modello è quello che è stato inviato nello spazio nel 2018 (lanciato in orbita intorno al sole passando nel 2020 a circa 8 milioni di km da Marte, primo veicolo commerciale della storia ad andare nello spazio) ed è molto diverso dalle altre auto di Tesla. È una supercar completamente elettrica che vanta progettazione aerodinamica, efficienza e performance elevate, venduta dal 2008 al 2012 in meno di 2500 esemplari.

La Tesla Roadster vanta accelerazione da 0 a 100km/h in 3,9s, velocità massima superiore ai 200km/h, e monta freni a rigenerazione elettrica.

La carrozzeria in fibra di carbonio è stata realizzata in collaborazione con la Lotus Cars e si notano le somiglianze con il design della Lotus Elise seconda serie, modificato per renderlo un veicolo elettrico.

All design & engineering of the original @Tesla Roadster is now fully open source.

Whatever we have, you now have.https://t.co/5d10soAYr8

— Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2023