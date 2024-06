Tesla scarica intrappola bimbo di 20 mesi

Pubblicità

Una Tesla scarica poteva diventare un forno rovente per un bambino di 20 mesi rimasto intrappolato nel veicolo in Arizona. Secondo un rapporto di Arizona’s Family, un bambino di 20 mesi è stato salvato dopo essere rimasto intrappolato in una Tesla Model Y a Scottsdale, dove le temperature hanno sfiorato i 40 gradi. Colpevole la batteria da 12 volt dell’auto scarica, che non ha permesso di abbassare i finestrini, rendendo di fatto difficoltosa l’apertura dell’auto dall’esterno.

Le auto Tesla, infatti, non dispongono di un modo semplice di aprire l’auto dall’esterno quando la batteria da 12 volt — quella che alimenta elementi come le serrature delle porte e i finestrini — si scarica.

La proprietaria dell’auto, Renee Sanchez, stava portando sua nipote allo zoo, ma dopo aver sistemato la bambina nella Model Y, ha chiuso la porta e non è stata più in grado di aprirla:

La chiave del telefono non funzionava, ha riferito Sanchez in un’intervista con Arizona’s Family e non funzionava nemmeno la chiave della vettura. Così si è trovata costretta a richiedere l’aiuto dei servizi di emergenza. Ad intervenire sul luogo, fortunatamente, i vigili del fuoco.

Da notare che, mentre dall’esterno non è possibile aprire le porte di una Model Y facilmente, dall’interno è invece presente una leva per aprire la porta anteriore, e un cavo per aprire quella posteriore, anche con batteria scarica. Naturalmente, la piccola età del passeggero rimasto “intrappolato” non ha consentito questa possibilità.

Il caso non è isolato

All’inizio di questa settimana, Arizona’s Family ha riportato un caso di una donna rimasta bloccata nella sua Model Y, che è riuscita a uscire dall’auto una volta appresa l’esistenza della leva. L’anno scorso, un altro conducente in Arizona ha riferito di essere rimasto intrappolato nella sua Model Y in una giornata calda, riuscendo a uscire grazie solo grazie all’aiuto della sorella.