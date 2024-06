Su Amazon Business acquisti aziendali più facili e trasparenti

Pubblicità

Rendere più facile e più flessibile l’utilizzo degli account business su Amazon. È questo l’obbiettivo di alcune novità che il grande rivenditore on line offre ai suoi clienti professionali anche Italiani che utilizzano al piattaforma per i loro acquisti, tra cui imprese multinazionali, FTSE40, università ed enti pubblici, per semplificare e modernizzare i loro processi di acquisto.

Amazon Business App Center

Il primo nuovo servizio è Amazon Business App Center. Grazie ad esso i clienti aziendali possono scoprire, configurare rapidamente e collegare il proprio account Amazon Business con oltre 25 applicazioni di terze parti provenienti da tutto il mondo.

Nell’App Center si trovano programmi per acquisti integrati, gestione della contabilità, delle spese e dell’inventario, premi e riconoscimenti, oltre che analisi aziendali. L’App Center consente di risparmiare tempo e denaro grazie ad un’unica soluzione, eliminando o riducendo al tempo stesso la necessità di sviluppare soluzioni personalizzate per la propria organizzazione.

System for Cross-domain Identity Management.

La seconda interessante novità è System for Cross-domain Identity Management. Parliamo di una nuova funzione che sincronizza automaticamente i dati dei singoli utenti e dei gruppi di lavoro con quelli dell’organizzazione. Questa funzione consente agli amministratori di dedicare meno tempo alla manutenzione e all’aggiornamento del proprio account aziendale su Amazon Business.

Novità di Guided Buying e Budget Management

Sono state poi aggiornate Guided Buying e Budget Management.

Con Guided Buying, l’acquisto guidato è possibile semplificare la gestione delle spese dei dipendenti, indirizzando gli acquirenti verso decisioni di acquisto in linea con le preferenze e gli obiettivi dell’organizzazione.

Attraverso una nuova barra degli strumenti, gli amministratori degli account possono ora selezionare i prodotti con certificazioni di sostenibilità parte del programma Climate Pledge Friendly.

I leader possono anche limitare, bloccare e richiedere approvazione per determinate categorie di prodotti con un piano Business Prime idoneo. Grazie ad indicazioni precise e ad un’interfaccia facile da seguire, Guided Buying aiuta i responsabili degli acquisti ad educare i propri dipendenti su quali siano gli articoli che devono o non devono acquistare.

Budget Management, la gestione delle spese è un sistema per semplificare il processo di definizione e revisione del budget in tutta l’organizzazione. Con esso i clienti aziendali possono impostare soglie di spesa e rendere visibile il budget agli acquirenti così da evitare spese eccessive.

Amazon Business ha ora lanciato nuove modalità per consentire ai leader di gestire attivamente i loro budget, tra cui il monitoraggio in tempo reale e i report di utilizzo, le notifiche quando un ordine è prossimo alla scadenza, le approvazioni pre-acquisto e l’opzione di creare un unico ordine di acquisto (PO) invece di più ordini manualmente.

Il supporto ai team leader nella gestione degli acquisti

Questi aggiornamenti supportano i responsabili degli acquisti nel prendere decisioni consapevoli per la propria organizzazione, riducendo anche il tempo necessario per la verifica ed approvazione degli acquisti.

Queste nuove funzioni sono finalizzate ad incrementare l’efficienza e fare fronte a problemi come la complessità dei sistemi e dei processi (denunciato da 44% degli intervistati) e di ottimizzare le proprie attività di approvvigionamento (una necessità rilevata dal 96% dei responsabili degli acquisti). Non avendo a propria disposizione un’esperienza veloce, intuitiva e personalizzata, i gruppi di lavoro si ritrovano infatti dedicare troppo tempo a mansioni legate all’elaborazione degli ordini.

“Amazon Business si pone l’obiettivo di innovare il modo in cui le aziende acquistano le proprie forniture, garantendo loro una selezione impareggiabile di prodotti, offerte convenienti e funzionalità innovative”, ha dichiarato Shelley Salomon, Worldwide Vice President di Amazon Business. “Non ci limitiamo a reagire alle sfide più importanti condivise dai nostri clienti, cerchiamo anche di anticiparle con nuove tecnologie, così che gli utenti possano utilizzare le proprie risorse per affrontare qualsiasi imprevisto e continuare a concentrarsi sull’espansione del proprio business.”

Per iscriversi ad Amazon Business il link da seguire è questo. E’ possibile effettuare il passaggio dal vostro attuale account Amazon senza perdere dati.