Elon Musk svela i vantaggi di Tesla Semi rispetto ai camion diesel

Nonostante le ultime notizie di Tesla Semi portino alla memoria il brutto incidente in California, il camion tutto elettrico sta riscuotendo grande interesse al suo debutto in Europa alla fiera IAA Transport Conference in Hannover, Germania: il CEO Elon Musk non ha perso l’occasione per evidenziare alcuni vantaggi di Tesla Semi rispetto ali tradizionali camion diesel utilizzati nella logistica.

Anzitutto, il primo dei vantaggi sottolineati da Tesla riguarda il basso costo di gestione, oltre a una maggiore sicurezza, migliore autonomia e prestazioni. Questo, secondo il CEO, dimostrerebbe che il Semi è probabilmente il miglior veicolo commerciale attualmente disponibile.

Nonostante sia ancora in fase di test pilota, il team dietro il progetto ha rivelato che la produzione di Semi aumenterà fino a 50.000 unità all’anno presso il nuovo stabilimento vicino alla Gigafactory Nevada.

Peraltro, Tesla ha in programma di sviluppare nuove configurazioni di Semi, per renderlo adatto a diverse applicazioni, oltre a proporlo in varie fasce di prezzo. Tra i vantaggi indicati dal costruttore, una ulteriore nota sull’efficienza del veicolo, che si attesta a 100 kWh per 100 chilometri percorsi.

L’opinione di Pepsi

PepsiCo., uno dei principali utilizzatori di Semi durante la fase pilota, ha condiviso la propria esperienza, basata su di una flotta di circa 90 unità impiegate nell’ultimo anno e mezzo. Molti autisti di PepsiCo, che hanno avuto modo di guidare Tesla Semi non considerano più vantaggioso tornare a un veicolo diesel tradizionale.

A queste opinioni, naturalmente, è seguito anche il commento di Musk, che ha riassunto i principali vantaggi di Semi rispetto ai camion diesel in un post su X:

“Rispetto ai diesel, i camion Tesla Semi hanno molta più accelerazione, potenza in salita e funzioni di sicurezza controllate dal computer”

Musk cita la protezione dal jackknifing, che si può verificare quando la motrice sbanda e il rimorchio spinge la motrisce da dietro fino a farla rivoltare all’indietro. In definitiva per Musk Tesla Semi «Sono più divertenti e sicuri da guidare».

Le note di Musk ricevono una prima conferma degli autisti Pepsi che, dopo aver lavorato e guidato Tesla Semi per oltre un anno, dichiarano che non tornerebbo più indietro a un camion diesel. Tutte le imprese di Elon Musk da questa pagina, invece per le notizie su Tesla si parte da qui.

