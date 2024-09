Apple Intelligence in italiano solo su Mac, per iPhone e iPad decide l’UE

Pubblicità

L’intelligenza artificiale Apple Intelligence arriverà anche in Italiano nel 2025, lo sappiamo da ieri: quello su cui non è stata posta sufficiente attenzione è nel fatto che Apple non solo non dice esattamente quando, ma neppure “dove”, ovvero su quali dispositivi.

In realtà una risposta al “dove” l’abbiamo fornita noi stessi alcuni mesi fa, ovvero Apple Intelligence arriverà in una versione definitiva molto presto, peccato che sarà solo su Mac.

Le note di rilascio di macOS Sequoia 15.1 si legge che “Apple Intelligence è disponibile sui Mac con M1 e successivi. Apple Intelligence non è attualmente disponibile in Cina ” Al contrario nella sezione delle note di rilascio della beta di iOS 18.1 si legge che “Apple Intelligence non è attualmente disponibile nell’UE o in Cina”.

La differenza tra le note è evidente: mentre Apple Intelligence risulta attualmente bloccato in Cina su tutte le piattaforme di Cupertino, nell’area UE viene escluso solo per iOS e iPadOS, non dai Mac.

Ci chiedevamo in quel momento se la mancata inclusione di AI in Europa sui mobili fosse dovuta al Digital Markets Act. Le cose stanno proprio così, come ci dice John Gruber: l’ecosistema Mac non è soggetto agli stessi requisiti del DMA come iPhone e iPad perché MacOS, (immagine sopra) non viene considerato dal regolamento sui mercati digitali un “Gatekeeper” un guardiano capace di determinare chi accede o no ad un mercato, concetto che sta alla base di tutte le imposizioni del Digital Markets Act.

Quindi Apple non avrà obiezioni da parte dell’Europa nel lanciare Apple Intelligence all’interno dei confini europei su Mac. Per iOS e iPadOs le cose sono molto diverse. Si tratta di Gatekeepers e in quanto tali, Apple dovrà rispettare una serie di norme; in particolare dovrà rendere Apple Intelligence compatibile con le norme di concorrenza senza sfruttare il sistema operativo per escludere altri concorrenti dall’accesso ai servizi della piattaforma.

Uno scenario complicato e che potrebbe diventarlo anche di più se la battaglia, come sembra possibile, possa scalare verso l’alto in virulenza, come sembra che si stia preparando a fare l’Europa.

