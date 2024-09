Tesla Semi in fiamme blocca autostrada per 16 ore

Pubblicità

Ai vigili del fuoco della California sono serviti 50.000 galloni d’acqua (circa 189.000 litri) per spegnere l’incendio di una motrice Tesla Semi. Questo il rapporto preliminare del National Transportation Safety Board (NTSB) degli Stati Uniti, secondo cui le squadre hanno anche impiegato un aereo per rilasciare ritardanti di fiamma nell’area circostante come misura precauzionale.

L’incidente è avvenuto il 19 agosto scorso, alle 3:13 del mattino, sull’autostrada I80, a est di Sacramento. Il camion elettrico, uscito di strada durante una curva, ha colpito un delineatore di traffico e successivamente un albero. Il conducente è rimasto illeso, ma è stato trasportato in ospedale per esami precauzionali.

A causare il forte incendio anche la batteria da 900 kWh del veicolo, che ha preso fuoco, raggiungendo temperature di oltre 500 gradi Celsius, rilasciando fumi tossici nell’ambiente. L’incendio è proseguito fino al pomeriggio, mentre i vigili del fuoco cercavano di raffreddare il mezzo con acqua.

Tesla, dal canto suo, ha inviato un esperto tecnico per valutare i rischi legati all’alta tensione e alla sicurezza antincendio, mentre l’autostrada è stata riaperta solo alle 19:20, oltre 16 ore dopo l’incidente.

L’episodio ha attirato l’attenzione dell’NTSB, che ha inviato una squadra di investigatori per esaminare i rischi legati agli incendi causati dalle grandi batterie al litio. L’agenzia, che può solo rilasciare raccomandazioni in materia di sicurezza (visto che non ha poteri esecutivi), ha dichiarato che “tutti gli aspetti dell’incidente sono ancora sotto indagine” nel tentativo di fare maggiore chiarezza e determinare la cause dell’incendio.

E’ probabile che l’incendio, sebbene domato, lasci strascichi importanti nella discussione sulla sicurezza stradale. Già nel 2021, l’NTSB aveva concluso che gli incendi delle batterie rappresentano un rischio anche per i soccorritori e che le linee guida dei produttori in merito risultano inadeguate.

