Samsung Jet Bot Combo AI pulisce tutto, anche i panni sporchi

Samsung lancia in Italia Jet Bot Combo AI, un robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di tecnologie avanzate, tra cui il riconoscimento intelligente degli oggetti che la società chiama AI Object Recognition e la stazione di pulizia Clean Station Steam+.

Come facilmente intuibile, il dispositivo punta a semplificare le operazioni di pulizia, automatizzandole il più possibile grazie alla introduzione di nuovi funzioni automatiche per l’aspirazione, il lavaggio e lo svuotamento del serbatoio.

Jet Bot Combo AI utilizza un sistema multiciclonico per l’aspirazione e panni umidificati per il lavaggio dei pavimenti. Al termine del ciclo di pulizia, peraltro, il robot ritorna alla stazione di ricarica che in totale autonomia si occuperà di svuotare il serbatoio dello sporco e pulire i panni lavapavimenti con acqua e vapore caldi, così da igienizzarli. Infine, ovviamente, la stazione si occuperà anche di asciugare i panni stessi.

Il robot è alimentato da una batteria con un’autonomia fino a 180 minuti e una rumorosità di 87 dBA, con una potenza di aspirazione che raggiunge i 6.000 Pa.

E’ dotato anche di funzioni AI che permettono al robot di adattare la pulizia in base al tipo di pavimento, regolando la potenza e il movimento delle spazzole. Inoltre, grazie alla funzione Carpet Care, il robot può prendersi cura dei tappeti, alzando i moci, così da non rovinarli bagnandoli.

Il dispositivo è naturalmente connesso e può essere controllato da remoto anche tramite l’app SmartThings, che permette di impostare zone di pulizia personalizzate e gestire anche la pulizia quando ci sono animali domestici in casa. Questo soprattutto grazie alla telecamera integrata.

Infine, a livello di sicurezza, il robot propone il sistema Knox Security di Samsung e la certificazione UL Diamond, che garantiscono un elevato standard di protezione dei dati personali. Si tratta di un dato fondamentale considerando che il robot dispone di una telecamera che potrebbe potenzialmente mettere a rischio la privacy degli utenti.

Su Amazon è disponibile in due diverse varianti, già proposte con forti sconti: con, e senza, AI. La differenza tra i due modelli è di 100 euro.

