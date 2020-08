TikTok lancia la sua app per Amazon Fire TV

E mentre TikTok attende di conoscere il suo futuro in USA, con Trump che ne ha firmato la condanna a morte e Microsoft pronta al suo acquisto, il social decide di espandersi dagli smartphone ai TV, con il lancio della sua app per Fire TV di Amazon.

L’app è ancora un po’ un esperimento e conterrà un mix di video popolari e interviste con creator famosi secondo Business Insider. Per ora, l’app non è collegata agli account esistenti degli utenti, quindi i tipi di video disponibili sull’app TV potrebbero essere molto diversi da quelli che si visualizzano invece sul proprio smartphone.

Ad ogni modo, sembra che la disponibilità di un’app TV potrebbe aiutare TikTok ad allargare le proprie vedute e a catturare un bacino di utenza differente rispetto a quella degli smartphone, con nuovi spettatori che potrebbero non voler scaricare l’app su smartphone, che in molti legislatori USA e non solo hanno definito una minaccia alla sicurezza nazionale.

Nick Tran, Head of Global Marketing di TikTok, ha dichiarato a The Verge che lo scopo della società è quello di collegare gli utenti ad altre persone e a diversi contenuti, cosa di cui hanno bisogno in questo particolare momento storico. In questo, i dispositivi come Fire TV consentono a una moltitudine di utenti di connettersi con gli utenti ed offrire esperienze più dinamiche.

riteniamo che portare i nostri contenuti sulla TV in una certa misura sia un passo successivo naturale

