Tim Cook offre in beneficenza 5 milioni di dollari in azioni Apple

Un ente che si occupa di carità ha ricevuto questa settimana una donazione di 5 milioni di dollari. A farla è stata Tim Cook che ha dato in beneficenza quella cifra in azioni Apple.

L’ente cui è stata destinata la donazione è anonimo e la transazione è avvenuta, secondo quanto riportato dalla dichiarazione ufficiale SEC, il 20 agosto 2020.

Il Ceo di Apple Tim Cook ha donato un totale di 10.715 azioni per un valore di $ 5,4 milioni (cifra calcolata in base all’attuale prezzo di chiusura di Apple di 503,43 dollari).

Non è la prima volta che assistiamo a una donazione di questo tipo da parte del Ceo di Apple. Ogni anno, proprio ad agosto, Cook dona in beneficenza circa 5 milioni di dollari di azioni. Un’abitudine, che Cook ha commentato anche in un’intervista del 2015. Il Ceo di Apple aveva spiegato di avere intenzione di donare la maggior parte della sua ricchezza con un “approccio sistematico alla filantropia”.

Nell’agosto 2018 ha donato 23.215 azioni che deteneva direttamente a un non meglio identificato ente di beneficenza, per un ammontare corrispdente sempre a circa 5 milioni di dollari. E nel 2019 ha donato 23.700 azioni di sua proprietà, un ammontare dal valore di oltre 5 milioni di dollari.

Un approccio sistematico che per Cook si traduce in una donazione, che si ripete ogni anno.

Il documento che attesta la donazione di Tim Cook effettuata il 20 agosto 2020 si può leggere integralmente a questo link.

A seguito della donazione, Tim Cook continua a detenere 837.374 azioni Apple, che complessivamente valgono 422 milioni di dollari. E con l’aumentare della quotazione delle azioni AAPL in borsa, aumenta anche il patrimonio di Tim Cook che ora diventa ufficialmente miliardario perché rientra nella classifica Bloomberg Bilionaires Index.

Intanto, mentre Tim Cook dà in beneficenza 5 milioni di dollari, annuncia su Twitter donazioni da parte di Apple per gli incendi in California. Apple farà una donazione per sostenere le organizzazioni di soccorso che lavorano sugli incendi in California. L’amministratore delegato della società, Tim Cook, lo ha annunciato attraverso un messaggio sul proprio account ufficiale di Twitter e Macitynet ne ha parlato in questo articolo.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Tim Cook sono disponibili da questa pagina. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, Finanza e Mercatosono disponibili ai rispettivi collegamenti.