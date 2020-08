Striscia LED Smart di VOCOlinc, fino a 4 metri di lunghezza a partire da 31,99 euro spedita

L’illuminazione Smart è tra le funzioni più desiderate nel mondo della domotica e al momento, grazie ad un’offerta, potete risparmiare sull’acquisto di una striscia LED Smart che vi permette di approcciare a questa tecnologia o potenziare quella esistente spendendo solo 31,99 euro spedizione inclusa.

E’ di VOCOlinc ed ha, tra le sue caratteristiche principali, la possibilità di essere controllata in tutte le sue funzioni sia tramite applicazione dallo smartphone, sia attraverso i soli comandi vocali dallo smartphone, da un tablet, dalla Apple TV, da uno smartwatch o da uno speaker intelligente installato in casa tramite le piattaforme HomeKit di Apple, Alexa di Amazon e Assistente Google.

E’ possibile accendere o spengere la striscia LED a distanza, regolarne la luminosità o persino cambiarne il colore scegliendo tra 16 milioni disponibili, comprese le tonalità bianche e fredde di bianco, in modo da adattare la colorazione della luce in base alla situazione e al momento della giornata.

Ad esempio, se posizionate la striscia LED sul retro di un TV, potete attivare una particolare colorazione durante la visione di un film (magari una tonalità verde-blu se state guardando Avatar, per dire) oppure mettere un effetto multicolore per animare una festa. Oppure, restando sul classico, potete usare una luce dalle tonalità più fredde se fuori è giorno ma un po’ buio oppure se state studiando, e passare alle tonalità calde per la lettura serale o per conciliare il sonno poco prima di coricarsi.

Per funzionare non c’è bisogno di alcun hub. Semplicemente, si abbina ad una rete WiFi 2.4 GHz e non serve altro. Il controllo remoto funziona sia su Android che con iOS. Il punto di forza di questo sistema è la sua estensibilità: la striscia LED è lunga 2 metri ma si può arrivare fino a 4 metri acquistando il kit aggiuntivo LS2. Oppure, se è troppo lunga, si può tagliare con un paio di forbici, tenendo a mente che poi la porzione tagliata dovrà essere smaltita perché non potrà essere collegata nuovamente.

Al momento come dicevamo questa soluzione è in sconto: la striscia LED costa 40 euro mentre il kit di estensione costa 23 euro. In totale quindi sono 63 euro ma se inserite il codice P6FP4EWR nel carrello prima dell’acquisto, potete comprare la sola striscia LED per 31,99 euro mentre il kit di estensione viene scontato a 18,39 euro. Se presi entrambi quindi spenderete 50,38 euro, andando così a risparmiare poco meno di 13 euro sul totale. In ogni caso, l’offerta scade alla mezzanotte di domenica 30 agosto.