Il viaggio in Europa di Tim Cook prosegue: oggi in Francia, il 3 ottobre in Italia

Il CEO di Apple, Tim Cook, prosegue il suo viaggio in Europa. Ieri è stato in Germania: ha visitato un celebre sviluppatore di app, un team di Apple tedesco ed ha anche brinadato in occasione dell’inizio dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera.

Oggi l’amministratore delegato di Apple si trova in Francia. Questa mattina è stato a Castelnau-le-Lez (un piccolo comune situato nei pressi di Montpellier) dove ha incontrato le équipe di Ubisoft ee Pastagame che hanno sviluppato Rayman Mini, un gioco per Apple Arcade nel quale il protagonista, Rayman, diventa piccolo come una formica e nel quale i giocatori potranno usare insetti, funghi e piante per attraversare lo strano mondo il più velocemente possibile o riprovare e riprovare finché non raggiungeranno il punteggio perfetto.

Il sito Midi Libre riferisce che CEO di Apple ha dichiaro di essere “impressionato” dalla creatività degli studi francesi.

Le patron d’Apple, @tim_cook, a rencontré ce mardi les équipes d’Ubisoft #Montpellier, dans leur studio flambant neuf de Castelnau-Le-Lez. Preuve qu’en matière de jeux vidéo, Montpellier est devenue incontournable ! pic.twitter.com/7DsbQBoIZ0 — Nicolas Badrignans (@NB_Midilibre) October 1, 2019

Tim Cook sarà in Italia giorno 3 ottobre, ospite ancora una volta dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori. Andrea Ceccherini inaugurerà la ventesima edizione del progetto di media literacy “Il Quotidiano in Classe”. A due anni dalla sua prima partecipazione, il CEO di Apple torna in Italia per incontrare i giovani dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori.

Sarà una giornata evento che coinciderà con l’apertura dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, l’organizzazione che si occipa di progetti di educazione ai media e di alfabetizzazione economico finanziaria.

L’evento, che vedrà al centro della scena i giovani, si inserisce nell’ambito di una serie di grandi incontri, intitolati “20 anni di Osservatorio Permanente Giovani-Editori: un dialogo internazionale per connettere i giovani al futuro”.