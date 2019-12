Firefox Reality semplifica il passaggio tra VR e realtà

Da oggi i visori VR sono maggiormente connessi al flusso di lavoro su smartphone e PC: grazie al nuovo aggiornamento per Firefox Reality, browser per visori in realtà aumentata e virtuale, è infatti possibile inviare video e schede aperte sul browser da una parte all’altra con maggiore semplicità.

Un po’ come Apple fece qualche anno fa con Continuity (poi rinominata in Handoff), la funzione che cioè consente di cominciare un lavoro su un dispositivo per poi proseguirlo su un altro, attraverso la nuova integrazione gli utenti saranno sostanzialmente in grado di inviare una o più schede aperte sul browser del visore per accedervi da smartphone e computer non appena lo si rimuove dalla testa (e viceversa).

Si tratta di una piccola ma sostanziale modifica al modo con cui si utilizza questo nuovo dispositivo, che si inserisce così con maggiore facilità all’interno del proprio flusso di lavoro, in quanto di fatto si elimina la necessità di dover inserire manualmente gli URL (operazione particolarmente scomoda se fatta con i puntatori laser) o di ricercare le pagine visitate nella cronologia del proprio account.

Questa operazione di continuità presente nell’ultimo aggiornamento di Firefox Reality è accessibile praticamente nelle operazioni di copia-incolla sui collegamenti di testo: basta tenere premuto su uno di questi per accedere direttamente all’opzione di invio a visori, smartphone, tablet e computer.

Tra le novità minori dell’aggiornamento del browser per visori c’è anche l’introduzione di sei nuove lingue – svedese, finlandese, norvegese, danese, olandese e polacco – e relative tastiere personalizzate.

