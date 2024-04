Da TIM e Urban Vision la pubblicità adattiva in tempo reale

Guidando, oppure ancora meglio passeggiando in Largo di Torre Argentina a Roma è possibile ammirare per la prima volta in Italia una pubblicità adattiva in tempo reale applicata ai maxi schermi all’aperto, operazione realizzata da Tim e Urban Vision.

Siamo nel settore delle maxi affissioni digitali all’aperto, in gergo Digital Out of Home. Solo che questa volta i contenuti non sono sempre fissi e identici per tutti in ogni orario del giorno, bensì si adattano dinamicamente in base alla tipologia di persone presenti nell’area.

Per fare questo la raccolta in tempo reale dei dati dalla rete mobile TIM avviene in modalità anonima e aggregata. Il maxi schermo presso Largo di Torre Argentina propone campagne pubblicitarie adattive rispetto alle persone che effettivamente transitano in quel momento nell’area.

La valorizzazione dei dati raccolti permette a Urban Vision di eseguire una pianificazione delle campagne di comunicazione degli inserzionisti più efficace rispetto alle soluzioni finora disponibili sul mercato, adeguando in tempo reale i messaggi alle caratteristiche del pubblico per una fruizione contestuale dei contenuti.

Si tratta del primo esempio di collaborazione tra due Gruppi che, secondo un modello di Open Innovation, sfruttano le rispettive competenze per offrire servizi data-driven alle aziende clienti.

L’iniziativa parte dal digital advertising e successivamente potrà estendersi in altri settori. La partnership, che segue quella per la realizzazione delle nuove cabine digitali, intende cogliere le opportunità legate all’analisi dei dati (data analytics), strumento in grado di supportare le aziende nella trasformazione digitale e, allo stesso tempo, a generare valore.

