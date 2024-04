Take-Two Interactive, anche il produttore di GTA licenzia

Take-Two Interactive, l’azienda videoludica che controlla Rockstar Games e il noto franchise Grand Theft Auto GTA, ma anche dietro NBA 2K e Bioshock, tutte IP di una certa rilevanza nel settore, ha annunciato misure di riduzione dei costi e che licenzia “circa il cinque percento” della forza lavoro globale. Non solo, altra conseguenza di questo piano di riduzione sarà l’abbandono di diversi progetti già in fase di sviluppo.

L’azienda ha dichiarato in una pubblicazione di martedì scorso che attualmente sta “semplificando la sua struttura organizzativa” e che, conseguentemente, eliminerà posti di lavoro e “ridurrà i futuri bisogni di assunzione.” In altre parole, Take-Two procederà nell’immediato a ridurre la sua forza lavoro, senza programmare ulteriori assunzioni.

Traducendo tutto questo in numeri, la società prevede di sostenere spese fino a 200 milioni di dollari per attuare questo suo “programma di riduzione dei costi”, che nel lungo termine mira a far risparmiare all’azienda oltre 165 milioni di dollari all’anno. Gli sforzi di ridimensionamento dovrebbero essere “in gran parte completati” entro il 31 dicembre 2024.

Una riduzione del 5 percento della forza lavoro corrisponde a circa 579 degli 11.580 dipendenti che Take-Two ha comunicato di impiegare nel suo ultimo rapporto. Come segnala Engadget, l’azienda non ha specificato quali team saranno coinvolti o quali progetti verranno abbandonati.

Sebbene non ci sia alcuna notizia ufficiale in merito, sembra quasi scontato dire che Grand Theft Auto VI, il titolo più atteso del prossimo anno, non sarà interessato dalla vicenda licenziamenti. Di certo non è la prima volta che una grande azienda annuncia una importante riduzione del personale. Si tratta, comunque, di un significativo avvenimento, considerando che Take Two è una delle più grandi aziende videoludiche del mondo.

Ricordiamo, infatti, che Take-Two è anche attualmente in fase di acquisto dello sviluppatore di Borderlands, Gearbox, da Embracer Group per 460 milioni di dollari.

GTA VI

Come già anticipato, l’azienda non è stata chiara nel precisare quali progetti videoludici saranno accantonati. Pare il caso, però, di rassicurare tutti: improbabile, se non addirittura impossibile, che questi licenziamenti possano interessate GTA VI. Questo, lo ribadiamo, è uno dei titoli più attesi del prossimo anno, se non il più atteso.

Rockstar ha rilasciato il primo trailer dell’atteso GTA 6 lo scorso dicembre 2023, dopo che addirittura il titolo era stato hackerato in un motel con una semplice Fire Stick.