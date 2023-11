Black Friday, il lussuoso speaker Bang & Olufsen Beolit 20 a 379 €

Spesso vi presentiamo speaker in sconto. Si tratta di accessori per ascoltare musica durante un party, a bordo piscina o mentre si lavora, prodotti che non hanno eccessive pretese dal punto di vista dei materiali ma puntano tutto sulla resistenza agli imprevisti tanto che in quale caso sono persino in grado di galleggiare. Tutto cose che il Bang & Olufsen Beolit 20, oggi in sconto ad un prezzo eccezionale (379,99€) mette in secondo piano.

Parliamo, infatti, di uno speaker che nasce come oggetto di design, realizzato con materiali di pregio che come fiore all’occhiello mette quello della sua identità ed eclusività.

Qualche dettaglio che dimostra questa tesi sono, ad esempio, la maniglia in pelle conciata, la costruzione in alluminio anodizzato e gomma, il minimalismo del design.

Offre una potenza di 240 watt, quella di altoparlanti molto più grandi, espressi da una combinazione di potenti amplificatori e driver, incluso un woofer a banda larga per bassi ricchi e impattanti con diffusione del suono a 360 gradi. Dietro alla griglia, per la precisione, troviamo un woofer da 5,5 pollici, tre speaker full range da 1,5 pollici e due radiatori passivi da quattro pollici per una frequenza tra 37Hz e 27 kHz

Nella parte superiore di Beolit 20 c’è una superficie di ricarica wireless Qi incorporata che consente di avere i dispositivi compatibili sempre perfettamente carichi. La batteria interna conse consente di avere fino 8 ore di riproduzione, c’è un connettore da 3,5mm e la ricarica avviene con USB-C (caricabatterie incluso).

Questo speaker costerebbe 599€, Amazon per il Black Friday vende la versione in colore blu a 379€, il minimo di sempre.