Torna il PC tutto da ridere della serie Mac vs PC geloso di Apple Silicon

Tim Cook saluta tutti e chiude l’evento Apple del 10 novembre ma a sorpresa sullo schermo torna Mr PC, il coprotagonista della celebre campagna di pubblicità Apple intitolata Mac Vs PC (tanto famosa da essere finita anche nel David Letterman Show nel 2007): questa volta impersona un PC Windows tutto invidioso dei Mac Apple Silicon.

Come va di moda da anni nei film e nelle mega produzioni cinematografiche dei supereroi, anche la presentazione Apple del 10 novembre si conclude con una simpatica sorpresa. A distanza di anni torna infatti sullo schermo l’attore John Hodgman che ha interpretato il PC pasticcione, simpatico ma obiettivamente anche un po’ sfigato, nella storica campagna di pubblicità Apple Mac vs PC andata in onda tra il 2006 e il 2009.

Nella serie l’altro coprotagonista che interpretava il Mac, sbarazzino e decisamente più smart, era l’attore Justin Long, assente però in queste nuova breve e divertente clip. Occorre rilevare che nonostante il passare degli anni, e ne sono trascorsi davvero tanti, il personaggio Mr PC e l’attore Hodgman non sembrano invecchiati affatto.

Mr PC fa incursione sullo schermo con la mitica frase di Steve Jobs «One More Thing», chiedendo se c’è tempo per la sessione di domande e risposte perché lui ha una domanda importante «Perché tutte queste innovazioni? Qual è il punto?» e via con una sfuriata di invidia e gelosia bonari sulla silenziosità, l’assenza di ventole in MacBook Air, la super velocità e la lunga autonomia dei nuovi Mac con Apple Silicon e processore M1.

Il mitico Mr PC della campagna Mac vs PC (su YouTube si trovano ancora tutti o quasi) non ha affatto perso la sua verve e, simulando una corsa sul posto di pochi secondi, accaldato e col fiato corto, sostiene di essere una macchina, orgoglioso di esserlo e di avere una sua ventola, una macchina che è sempre stata veloce e sempre lo sarà.

Con un bel po’ di fiatone sostiene che la lunga autonomia non serve e che basta semplicemente collegare la presa alla corrente. La clip è visibile negli ultimi secondi del video di presentazione Apple: in questo articolo riportiamo lo spezzone pubblicato da un utente, filmato che però potrebbe essere rimosso da Apple.

Il PC invidioso dei nuovi Mac con Apple Silicon chiude con le risate l’evento che segna la nuova rivoluzione dei Mac, una novità che ha tutte le carte in regola per far rivivere l’eterna diatriba tra piattaforme e le infinite discussioni tra i sostenitori di una o dell’altra fazione. Chissà se questo simpatico corto rimarrà un episodio singolo o se invece Apple ha intenzione di far rivivere la celebre campagna pubblicitaria Mac vs PC con nuovi spot, questa volta tutti dedicati ai numerosi vantaggi dei Mac Apple Silicon.

