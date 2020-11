Playstation 4 vi farà giocare ai giochi PS5 in remoto

Ovviamente, servirà una PS5 in casa. Già, Sony sta distribuendo l’app PS5 Remote Play ai possessori di PS4, console che dunque permetterà di giocare ai titoli PS5 in remoto, dovendo semplicemente abilitare la riproduzione remota nelle impostazioni della PS5. Non è una caratteristica totalmente inutile, ma in parte delude.

Ci si potrebbe chiedere quale sia l’utilità di questo sistema, dovendo disporre di una PS5 in casa, e dunque potendo avviare i giochi direttamente dalla nuova console. Si tratta di un modo semplice per avviare la nuova esperienza videoludica, ad esempio, da una seconda postazione, dove è appunto installata PS4. Non mancano però le limitazioni.

Sony avverte che il controller DualShock 4 della PS4 non funzionerà con i giochi nativi per PS5 e i primi utenti hanno indicato che il DualSense della PS5 non funziona in modo nativo con la PS4. In altre parole, potreste utilizzare l’app Remote Play PS5 solo per lo streaming di giochi PS4 che non hai già sulla macchina che si sta utilizzando. Potrebbe essere uno strumento utile per i giochi che si basano su periferiche specializzate come volanti e stick arcade, ma questa app non sarà così comoda come si potrebbe desiderare.

Certo, utilizzare un DualShock 4 al posto del nuovo DualSense non avrebbe molto senso, però in alcune circostanze avrebbe aiutato a rendere il Remote Play maggiormente funzionale.

